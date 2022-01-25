Украинцам стоит готовиться к повышению тарифов: чего ожидать

Украинские власти продолжают заявлять о том, что тарифы до конца отопительного периода не поднимут. Однако непонятно, что будет дальше.

Все больше источников заявляют о том, что все тарифы поднимут. Только газ в Европе продают уже по рекордным ценам, пока в Украине действует еще прошлогодний тариф в среднем 8 гривен за куб. Украинским властям несмотря на все обещания будет тяжело сдержать действующие тарифы. При этом речь касается не только газа, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Источник отмечает, что тарифы пересмотрят в конце весны или в начале лета. На данный момент сообщается, что тарифы поднимут в пределах 30 — 50 процентов. Это практически точные данные.

«Об этом сейчас не хотят предупреждать украинцев, чтобы не провоцировать негатив населения в адрес власти, которая очень быстро теряет популярность», — пишет паблик.

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