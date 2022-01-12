Что будет с гривной в 2022 году – банкир дал точный прогноз

Курс гривны к американскому доллару к концу 2022 года не должен существенном измениться. Такое мнение выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Он прогнозирует, что курс гривны к концу этого года должен быть на уровне 28,5 гривен за один американский доллар. Больших изменений в этом вопросе не должно произойти, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Базовый курс валют – 27-29 грн за 1 доллар. Если брать, например, курс, который мы прогнозируем на конец следующего года, то он составляет 28,5 грн. То есть каких-то значительных колебаний в пределах базового сценария, когда не происходит ничего форс-мажорного, не ожидается», — заявил Фурса.

Он заявил, что на данный момент нет объективных экономических причин для падения гривны. Эксперт добавил, что на ситуацию может повлиять что-то только форс-мажорное, однако эксперты не ждут такого развития событий.

Сергей Фурса считает, что также нет причин для того , чтобы гривна усилилась, как это было в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году пенсии поднимут в шесть этапов.