Monobank представил свои банкоматы: первые фотографии

Уже в ближайшее время у Monobank появятся свои собственные банкоматы в Украине. При этом они будут стилизованы под символ мобильного банка.

Сооснователь банка Олег Гороховский назвал банкоматы от Монобанка «котоматами» и предоставил первые фотографии, пишет Первая Лента.

«Уже совсем скоро появятся наши банкоматы. Мы бы были не мы если бы сделали обычную, скучную железяку и мы попросили агентство Banda помочь нам в этом проекте… Вы только посмотрите на этих милашей! У каждого нашего котомата будет кличка», — написал Олег Гороховский на свой старнице в телеграме.

Также Гороховский предложил написать ему в Instagram свои примеры кошачьих имен и выиграть за лучшие призы от банка.

При этом он не добавил, когда именно появятся первые банкоматы мобильного банке, и в каких городах они будет представлены.

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