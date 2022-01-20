Ощадбанк сделал важное напоминание жителям ОРДЛО

Ощадбанк в очередной раз напомнил жителям ОРДЛО и переселенцам о том, что до первого апреля этого года нужно спланировать свой визит в то отделение банка и забрать новую карту.

В банке напомнили, что после первого апреля карточки, срок действия которых истек, заблокируются. В то время, новые карты будут ждать своих владельцев, даже если они придут за ними после 31 марта, пишет Первая Лента со ссылкой на Телеканал «Дом».

Отмечается, что для того, чтобы получить новую карту, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди банка. При этом специалисты гуманитарной миссии «Пролиска» могут оказать в этом помощь пенсионерам. При этом, предварительно по официальному номеру телефона банка нужно уточнить, в каком именно отделении находится карта.

«Мы можем оказывать помощь в транспортировке через КПВВ на инвалидном кресле. Дальше мы можем оказывать транспортную поддержку для подвоза таких людей маломобильных к отделению „Ощадбанка“ и чтобы их обслуживали без очереди, т. е. все это организовываем и мы сотрудничаем с „Ощадбанком“», — заявила координатор ГМ «Пролиска» в Станице Луганской Екатерина Артемова.

Кроме самих пенсионеров забрать карту может внуки или дети пенсионеров, но нужно оформить доверенность в установленной форме.

Ранее Ощадбанк обратился к жителям Донбасса с важным объявлением.