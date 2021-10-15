Главное за среду: новый транш от МВФ, акции застройщиков и резкое подорожание бензина

JP Morgan прогнозируют получение Украиной транша от МВФ и курс гривны на конец года

Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около $1,4 млрд, прогнозируют в JP Morgan. Его могут выплатить в четвертом квартале 2021, но рассматривается возможный диапазон этой суммы от $1 до $1,5 млрд.

Однако отмечается, что, учитывая распределение SDR (Украина получила $2,7 млрд), Фонд может выплатить меньшую сумму.

«Короткие» договоры и быстрые увольнения: как меняют трудовое законодательство

Вскоре компании начнут массово переводить своих сотрудников на трудовые договоры. В них прописывать все — от условий работы до зарплат и отпусков. Такие изменения прописаны в законопроекте, который реформирует трудовое законодательство и он уже поддержан парламентом в первом чтении. Что еще изменится в отношениях «сотрудник-работодатель», — разбирался «Минфин».

Акции застройщиков в октябре: сколько можно сэкономить на покупке квартиры в Киеве

В октябре застройщики предлагают скромные скидки и продлевают действие сентябрьских предложений. Компании предлагают улучшенные планировки в новых очередях, продляют сроки рассрочек, разрабатывают индивидуальные условия первого взноса и предлагают подарки при покупке акционных квартир.

Цены на АЗС. Бензин и дизельное топливо резко подорожали

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 октября 2021 по сравнению с предыдущим торговым днем резко возросли. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Источник: МинФин