Продовольствие на мировых рынках дорожает седьмой месяц подряд

По итогам 2020 года среднегодовое значение Индекса продовольственных цен ФАО достигло трехлетнего максимума. При этом продукты дорожали последние 7 месяцев подряд, сообщает ThePage.

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Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре больше всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла.

В декабре среднее значение индекса цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2% выше ноябрьского показателя. По итогам 2020 года среднее значение этого индекса достигло максимального за последние три года уровня 97,9 пункта, что на 3,1% выше показателя 2019 года. Хотя на 25% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году.

Индекс цен на зерновые в декабре вырос на 1,1% по сравнению с ноябрьским показателем, а его среднегодовое значение 2020 года на 6,6% превысило уровень 2019 года. В декабре повысились экспортные цены на пшеницу, кукурузу и рис, что частично вызвано опасениями в связи с неблагоприятными погодными условиями в Северной и Южной Америке и в России. По сравнению с 2019 годом в 2020 году экспортные цены на кукурузу и пшеницу выросли соответственно на 7,6% и 5,6%.

Индекс цен на растительные масла в декабре вырос на 4,7% и достиг самого высокого уровня с сентября 2012 года. Во многом это связано с сокращением предложения пальмового масла и резким повышением экспортных пошлин в Индонезии.

Что будет в этом году

Как сообщал «Минфин», по прогнозу ICU, цены на кукурузу могут вырасти на 10% в 2021 году благодаря сильному спросу Китая, восстановлению цен на нефть, меньшему урожаю в сезоне 2020/21 года и низким запасам в США.

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Зато цены на пшеницу после стремительного роста в 2020 году начнут снижаться в начале этого года из-за увеличения предложения. В то же время в целом они удержат высокие позиции и на конец 2021 вырастут на 2%. В частности, из-за снижения запасов.

Источник: МинФин