Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время локдауна

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января конкретизировал список товаров, разрешенных к продаже во время локдауна в Украине и добавил туда бытовую химию и прессу. Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24», пишет УП.

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Что принял Кабмин

«На внеочередном заседании Кабмина сегодня решений относительно новых дат локдауна не принималось. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна… Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», — заявил он.

По словам Мокана, Минздрав еще озвучит перечень разрешений и запретов перед локдауном.

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Предыстория

Американская торговая палата обратила внимание, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

Министр же здравоохранения Максим Степанов заявил, что СМИ распространили информацию о якобы запрете продажи лекарств, ветеринарных препаратов и кормов в супермаркетах во время локдауна с 8 до 25 января, отметив, что это не соответствует действительности.

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В то же время Минздрав инициировал конкретизацию и расширение перечня того, что будет разрешено и запрещено к продаже.

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Источник: МинФин