Биткоин подорожал до рекорда в $40 тысяч. Но не удержался и снова упал

Курс биткоина впервые превысил $ 40 тыс. 7 января, в 20:15 по киевскому времени, цена первой криптовалюты достигла $ 40,3 тыс. и установила новый исторический максимум, — пишет РБК.

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За последние сутки BTC подорожал на 15%, его стоимость поднялась на $ 5400, согласно данным tradingview.com. В марте цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Из-за колебаний курса биткоина произошла массовая ликвидация позиций трейдеров. Согласно данным bybt.com, за последние сутки пользователи, которые торгуют с кредитным плечом, потеряли около $ 800 млн. Убытки преимущественно понесли те, кто держал короткие позиции, то есть ожидал падения цены BTC. Всего биржи ликвидировали позиции более 100 тыс. трейдеров, убыток одного из них превысил $ 20 млн.

Через несколько минут после обновления рекорда цена BTC резко упала до $ 38 тыс. Затем она краткосрочно восстановилась до $ 39,4 тыс. Вскоре снижение возобновилось, и курс опустился до $ 37,6 тыс. В связи с этим суточный объем ликвидаций увеличился до $ 1,2 млрд.

Источник: МинФин