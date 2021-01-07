В Украине с 1 января изменилась стоимость загранпаспортов

С 1 января 2021 года в Украине незначительно выросла стоимость изготовления биометрических загранпаспортов и других документов, сообщает avianews.com со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Фото: Корреспондент

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Подорожание связано с увеличением цены бланков биометрических документов их изготовителем — ГП «Полиграфический комбинат «Украина».

Если раньше один бланк стоил 330 грн, то с 1 января его цена составляет 342 грн.

Стоимость административной услуги по оформлению паспортов не изменилась. Она составляет 352 грн при получении паспорта по стандартной процедуре до 20 рабочих дней и 704 грн — при срочном оформлении в течение 7 рабочих дней.

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Таким образом, общая стоимость получения биометрического загранпаспорта с 1 января 2021 года при стандартном сроке оформления увеличилась с 682 грн до 694 грн, при срочном — с 1034 грн до 1046 грн.

В прошлый раз цену получения загранпаспорта в Украине поднимали 1 июля 2019 года. Тогда в зависимости от сроков оформления документа стоимость увеличилась на 125−224 грн за счет изменения как цены админуслуги, так и цены бланка.

Источник: МинФин