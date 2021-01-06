Мошенники в интернете предлагают ускорить вакцинацию от COVID-19. Цена стартует от $150

В процесс вакцинации против коронавирусной инфекции активно включились мошенники всех мастей. Они атакуют граждан разных стран в интернете, по электронной почте и в мессенджере, предлагая в течение нескольких дней достать за $ 150 вакцину или продвинуть вперед в очереди на вакцинацию, сообщает Reuters.

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Как действуют мошенники

Сотрудники Reuters обнаружили семь подобных предложений, в частности, на форумах в даркнете и приложении для обмена сообщениями Telegram.

ФБР и Интерпол США уже предупредили о наличии мошеннических схем, связанных с пандемией, заявив, что предлагаемые лекарства и вакцины, рекламируемые на поддельных веб-сайтах, могут представлять киберугрозу и значительный риск для здоровья и жизни людей.

По данным компании по кибербезопасности Recorded Future, которая отслеживает мошенничество, связанное с коронавирусом, домены веб-сайтов, содержащие слово «вакцина» в сочетании с COVID-19 или коронавирусом, увеличились более чем вдвое с октября.

«Пока что многие из этих доменов выглядят как случайные регистрации, но некоторые из них будут использоваться для попыток фишинга, чтобы люди переходили по (вредоносным) ссылкам», — сказала Линдси Кэй, директор по оперативным результатам Recorded Future.

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Она также уточнила, что ее команда, которая также изучает даркнет, пока не обнаружила там предложений законных вакцин, взятых из медицинских учреждений или национальных запасов.

Оружие, наркотики, фальшивые деньги и вакцина

По информации Reuters, на «темном» веб-форуме Agartha поддельные вакцины от COVID-19 предлагались наряду с кокаином, опиоидными препаратами, «сверхвысококачественными фальшивыми деньгами» и оружием. В сообщениях были показаны стоковые фотографии вакцин и предложены флаконы по $ 500 и $ 1000 или эквивалент в биткойнах.

На другом «темном» веб-сайте продавец, представлявшийся сотрудником «Уханьского института науки», предлагал вакцины против COVID-19 и просил покупателей предоставить свою историю болезни.

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В Telegram несколько каналов заявили, что предлагают вакцины от COVID-19. Один из пользователей, в частности, предлагал якобы вакцину Moderna Inc. по цене $ 180 и утверждал, что вакцины от Pfizer Inc и BioNTech SE можно купить по $ 150, а вакцину AstraZeneca — по $ 110 за флакон.

Что говорят производители

Отвечая на вопрос Reuters о мошенничестве с вакцинами, компания Pfizer сообщила, что предприняла скрупулезные шаги для снижения риска подделки и очень внимательно отслеживает тенденции.

«Пациенты не должны пытаться получить вакцину в Интернете — законная вакцина не продается в Интернете — и проходить вакцинацию только в сертифицированных центрах вакцинации или у сертифицированных поставщиков медицинских услуг», — говорится в заявлении представителя Pfizer.

Moderna перенаправила вопрос в Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS). AstraZeneca не ответила на запрос о комментарии.

HHS, ФБР и Министерство юстиции США призвали общественность сообщать о любых мошеннических схемах с вакцинами COVID-19, в том числе о конкретных продавцах незаконных услуг.

Источник: МинФин