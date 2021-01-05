Приватбанк выставил на продажу торговый центр в Днепре

Государственный банк Приватбанк выставил на аукцион в системе EP Liquid торговый центр «Приозерный» в Днепре. Об этом сообщила прес-служба банка.

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Согласно сообщению, аукцион по продаже активов состоится 15 января 2021 года на сайте электронной торговой системы (ЕТС) EP Liquid. Стартовая цена лота — 518 млн грн.

Информация о лоте

Торговый центр расположен по адресу: Днепропетровская обл, г. Днепр, улица Боброва, 1.

Также к нему прилегают 12 земельных участков. Они расположены по адресу: Днепропетровская обл, г. Днепр, ул. Извилистая, 3 и 3а, ул. Таллинская, 2, 4, 6.

Что известно о EP Liquid

EP Liquid — это электронная торговая система (ЕТС) от лондонской фирмы, специализирующаяся на консультировании финансовых и корпоративных компаний Exito Partners.

В частности, компания специализируется в сферах ликвидации неосновных или проблемных пулов кредитов и активов, решения проблемного кредитования и реструктуризации активов, а также привлечения акционерного капитала и кредитов.

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Источник: МинФин