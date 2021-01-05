Британия вводит жесткий локдаун. Жителям запретят покидать свои дома

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом объявил о новом жестком национальном локдауне, который начинается 5 января. Об этом сообщает BBC.

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Новый локдаун напоминает тот, что который уже вводился в марте прошлого года. Выходить из дому будет позволено не более, чем на час в день и для строго оговоренных занятий: физические упражнения, покупка продуктов и предметов первой необходимости или оказание помощи.

Людям, если они не работают в ключевых сферах или там, где работа на удалении невозможна (например, на стройках), предписывается по возможности работать из дома, большинство школ будет закрыто, а школьники переводятся на домашнее обучение.

Также введены следующие ограничения:

Студенты университетов не вернутся с каникул в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно;

Ресторанам разрешено продолжать торговать на вынос едой, но не алкоголем;

Спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом будут закрыты;

Мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать игру.

Заключительная фаза борьбы

Джонсон предупредил, что Британию ждут трудные времена, но оптимизма терять не нужно.

«Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа», — заявил он.

По словам премьер-министра, если все пойдет хорошо, то уже к середине февраля все представители четырех приоритетных групп (туда входят те, кто живет в домах престарелых и работники этих заведений, люди в возрасте за 70 и работники здравоохранения) получат первую дозу вакцины.

Ограничения в Украине

Как сообщал «Минфин», в Украине усиленный карантин будет введен с 8 по 24 января. Среди ограничений запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ.

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Кроме того в это период в супермаркетах будет запрещено продавать бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки.

Источник: МинФин