Главное за понедельник: как курс отреагирует на локдаун, чего ждать от цен на золото и прыжки криптовалюты

Новогодние каникулы, ОВГЗ и угроза локдауна: что будет с курсом в ближайшие дни

Многие клиенты остаются на новогодних каникулах до 11 января и это отразится на статистике валютных операций. Вялый и малообъемный межбанк будет приводить к постоянным ситуативным перекосам спроса и предложения.

Золотой прогноз: сколько будет стоить золото в 2021 году

В августе прошлого года цена на желтый металл преодолела психологический барьер в $ 2000, достигнув максимума за последние 10 лет. Теперь же эксперты пытаются понять, продолжит ли благородный металл дорожать в 2021 году или же цены на золото ждет обвал. 4 января международный рынок золота выходит с каникул и возобновляет торги. К этому дню «Минфин» собрал все аргументы аналитиков.

Ethereum подорожал на 26% за неделю и обновил максимум с мая 2018 год

В воскресенье, 3 января, курс Ethereum, второй по капитализации криптовалюты, на криптобирже Binance впервые с мая 2018 года превысил $ 825.

Новые правила для микрокредитов: что изменилось в 2021 году

С 1 января 2021 вступил в силу закон № 891-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй». В Министерстве юстиции дали разъяснения относительно того, что изменилось для потребителей микрокредитов и финансовых организаций, которые их предоставляют.

Почти все ключевые валюты мира в 2020 году укрепились к доллару

В 2020 году на мировом валютном рынке аутсайдерами были валюты развивающихся стран и стран с формирующимися рынками. Причиной стала пандемия COVID-19. Соответствующие данные предоставила компания «Альпари Евразия».

Остаток средств в казне Украины сократился в декабре на 40%

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,012 млрд грн. Это на 39%, или 7,7 млрд грн, меньше по сравнению с показателем на начало декабря-2020. Такую информацию предоставила Государственная казначейская служба Украины.

С полок супермаркетов может исчезнуть ряд товаров

На период январского локдауна супермаркетам в Украине запретили продавать ряд повседневных товаров. В Американской торговой палате это назвали ограничением прав потребителей и призвали правительство пересмотреть условия карантина.

Источник: МинФин