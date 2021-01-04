Доллар и евро опять подорожали: кто виноват и что происходило с валютой

Вот и прошел первый рабочий день 2021 года на валютном рынке. Сказать, что он принес позитивные результаты для нацвалюты мы не можем. За день доллар вырос почти на 10 копеек — с 28,33/28,355 до 28,435/28,455 гривен, а евро почти на 20 копеек — с 34,7467/34,7774 гривен до 34,9437/34, 9655.

Фото: ua-ekonomist.com

6

С самого утра рынок только просыпался и особых объемов сделок не демонстрировал. Это характерная особенность начала каждого отчетного периода и тем более — нового финансового года. На таком межбанке себя очень вольготно чувствовали спекулянты, которые начали активно раскачивать курс уже после 11 часов.

Поэтому с утренних 28,33/28,355 гривен до 11:00 котировки еще снижались на единичных операциях клиентов, но уже после 11 часов спрос начал расти и это стало сигналом для спекулянтов к игре «на повышение» на небольших лотах.

К полудню доллар вырос до 28,39/28,41 гривен, а к обеду и вовсе — до 28,435/28,455 гривен. НБУ вышел в этот период на межбанк и продал в начале $ 20 млн по 28,45 гривен, а затем выставил котировку продажи 28,47 гривен, что указало рынку «потолок» по курсу на сегодня. Спекулянты быстро соориентировались и уже работали по курсам чуть ниже уровня Нацбанка.

После обеда на межбанке уже почти никого не осталось, кроме самих спекулянтов, и доллар находился в узком коридоре 28,435−28,44/28,455−28,46 всю вторую половину дня. Завершилась сессия по доллару котировками 28,435/28,455 гривен.

Рост курса евро за день даже до уровней чуть выше 35 гривен в течение сессии объяснялся в основном реакцией украинского межбанка на подорожание евровалюты относительно доллара на внешних рынках. На момент написания комментария соотношение пары евро/доллар находилось на отметке 1,2265 доллара, а в середине дня даже кратковременно превышало уровень 1,23.

Торгов по рублю почти не было. РФ не работает практически всю первую декаду января и поэтому операции с рублем были не интересны ни клиентам, ни самим банкам, ни даже спекулянтам.

Главные события 4 января на межбанке:

Рост доллара с утренних 28,33/28,355 до 28,435/28,455 гривен, а евро с 34,75/34,78 до 34,94/34,97 гривен к концу сессии.

Нацбанк продал порядка $ 20 млн по 28,45 гривен и затем достаточно долго стоял с уровнем продажи по 28,47 гривен, чтобы сбить спекулятивные попытки раскачать курс выше.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4238 гривен, а официальный на 5 января 2021 года установлен на отметке 28,431 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин