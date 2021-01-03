Минфин получил право обмена ОВГЗ, выпущенных для докапитализации банков

Министерство финансов Украины впервые получило право по решению Кабмина осуществлять на рыночных условиях обмен облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые были ранее выпущены с целью пополнения уставных капиталов банков, на новые гособлигации.

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Соответствующая норма предусмотрена законом о госбюджете Украины на 2021 год.

О каких суммах идет речь

За последние десять лет объемы докапитализации банков за счет ОВГЗ превысили 270 млрд грн. Лишь незначительная часть из этих облигаций была монетизирована Нацбанком.

Последней такой докапитализацией был выпуск в сентябре этого года 15-летних ОВГЗ с доходностью 9,3% годовых на 6,8 млрд грн в обмен на новые акции Укрэксимбанка.

После национализации ПриватБанка 19 декабря 2016 правительство докапитализировало его пятью траншами гособлигаций на 167 млрд грн: сначала траншем ОВГЗ на 43 млрд грн сроком до 15 лет и доходностью до 10,5% годовых, затем двумя траншами индексных ОВГЗ (с привязкой к курсу доллара) сроком до 15 лет и ставке 6% на сумму соответственно 64 млрд грн и 9,8 млрд грн и, наконец, двумя траншами на 38,6 млрд грн сроком на 17 лет и ставкой до 9,8% годовых.

Как правило, в рамках докапитализации выпускают ОВГЗ сроком обращения 15 лет и старше.

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ВВП-варранты в придачу

В госбюджете на 2021 год также предусмотрена впервые введенная в прошлом году норма о праве Минфина заключать соглашения с ВВП-варантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу за счет осуществления государственных заимствований.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $ 3,2 млрд (20% от объема реструктуризации) и не является частью госдолга страны. Платежи ВВП-варантами будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины.

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Особенности ВВП-варрантов

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше чем $ 125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет.

Если же прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП за 3%

Если прирост ВВП выше 4% — это еще плюс 40% превышения показателя ВВП за 4%.

Кроме этого, с 2021 до 2025 года платежи ограничены 1% ВВП.

Украина в середине августа 2020 объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варантам в 2021 году к их частичному выкупу оценивались в $ 40 млн.

Источник: МинФин