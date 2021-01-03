Финансы

Минфин получил право обмена ОВГЗ, выпущенных для докапитализации банков

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Министерство финансов Украины впервые получило право по решению Кабмина осуществлять на рыночных условиях обмен облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые были ранее выпущены с целью пополнения уставных капиталов банков, на новые гособлигации.

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Соответствующая норма предусмотрена законом о госбюджете Украины на 2021 год.

О каких суммах идет речь

  • За последние десять лет объемы докапитализации банков за счет ОВГЗ превысили 270 млрд грн. Лишь незначительная часть из этих облигаций была монетизирована Нацбанком.

  • Последней такой докапитализацией был выпуск в сентябре этого года 15-летних ОВГЗ с доходностью 9,3% годовых на 6,8 млрд грн в обмен на новые акции Укрэксимбанка.

  • После национализации ПриватБанка 19 декабря 2016 правительство докапитализировало его пятью траншами гособлигаций на 167 млрд грн: сначала траншем ОВГЗ на 43 млрд грн сроком до 15 лет и доходностью до 10,5% годовых, затем двумя траншами индексных ОВГЗ (с привязкой к курсу доллара) сроком до 15 лет и ставке 6% на сумму соответственно 64 млрд грн и 9,8 млрд грн и, наконец, двумя траншами на 38,6 млрд грн сроком на 17 лет и ставкой до 9,8% годовых.

Как правило, в рамках докапитализации выпускают ОВГЗ сроком обращения 15 лет и старше.

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ВВП-варранты в придачу

В госбюджете на 2021 год также предусмотрена впервые введенная в прошлом году норма о праве Минфина заключать соглашения с ВВП-варантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу за счет осуществления государственных заимствований.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $ 3,2 млрд (20% от объема реструктуризации) и не является частью госдолга страны. Платежи ВВП-варантами будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины.

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Особенности ВВП-варрантов

  • Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше чем $ 125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет.

  • Если же прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП за 3%

  • Если прирост ВВП выше 4% — это еще плюс 40% превышения показателя ВВП за 4%.

  • Кроме этого, с 2021 до 2025 года платежи ограничены 1% ВВП.

Украина в середине августа 2020 объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 11% своих ВВП-варрантов для уменьшения выплат по ним в будущем. Ориентировочно выплаты по ВВП-варантам в 2021 году к их частичному выкупу оценивались в $ 40 млн.

Источник: МинФин

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