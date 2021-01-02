Повышен налог на дома и квартиры: кто будет платить больше в 2021 году

С 1 января в Украине увеличен максимальный налог на квадратные метры, превышающие установленную норму. За каждый «лишний» квадратный метр придется платить не 62,5 гривен, как это было в 2020 году, а 70,8 гривен.

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Что такое «лишние» квадратные метры

Повышенная ставка налога применяется к площади недвижимости, которая превышает 120 квадратных метров для домов и 60 квадратных метров для квартир.

Например, если дом имеет площадь 130 кв.м., то повышенная ставка налога применяется к 10 кв. метрам.

В 2020 году за квартиру площадью 80 кв. метров (20 кв. м выше нормы) нужно было заплатить 1250 грн.

В 2021 году за такую ​​же квартиру придется заплатить налог в 1416 грнивен.

В 2021 году нужно будет заплатить за 2020 год. Каждому владельцу «лишней» недвижимости квитанция должна поступить до 1 июля.

Налог необходимо оплатить в течение 60 дней с момента получения квитанции.

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Что могут местные власти

Размер налога может отличаться в разных населенных пунктах, ведь местные власти вправе устанавливать свой размер ставки. Единственное ограничение — ставка налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020 эта сумма равнялась 62,5 гривен, а в 2021 году — 70,8 гривен.

Местные власти также могут увеличивать «норму». Например, для населенного пункта может быть установлено, что налог применяется к квартирам, площадь которых превышает не 60, а 70 кв. метров.

Источник: МинФин