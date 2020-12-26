Украинские малыши могут позвонить виртуальному Деду Морозу уже сегодня

Накануне Нового года абоненты Vodafone и Киевстар смогут позвонить виртуальному Деду Морозу и загадать желание на 2021 год. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний Киевстар и Vodafone, а также технологической компании EVE. calls, которая первой создала человекоподобного голосового работа для бизнеса в CEE-регионе.

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Как поговорить с Дедом Морозом

С 23 декабря 2020 года до 1 января 2021 года включительно все абоненты Киевстар и Vodafone могут позвонить по номеру 2021, чтобы пообщаться с виртуальным Дедом Морозом по мобильному телефону и загадать желание. Стоимость разговора с Дедушкой составляет всего 0,50 грн за весь разговор с учетом налогов.

Кто такой виртуальный Дед Мороз

Это умный голосовой робот с большим словарным запасом и естественным голосом, который понимает речь человека и сможет ответить на все вопросы. Поговорить с Дедушкой смогут как дети, так и взрослые, ведь сценарий разговора зависит от возраста собеседника. Во время общения Дед Мороз спросит у абонентов, как их зовут, как они вели себя в этом году и что желают загадать накануне Нового года.

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Голосового работа создала компания EVE. calls — эксперт по разработке и внедрению искусственного интеллекта в сфере бизнес-коммуникаций. По словам разработчиков, виртуальный Дед Мороз очень реалистичный и внимательный к своим собеседникам.

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Источник: МинФин