В Киеве взорвали терминал в отделении Приватбанка (фото, видео)

Неизвестный взорвал платежный терминал в отделении Приватбанка на улице Градинской, 1 на массиве Троещина. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Что известно о происшествии

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям в 3:25. На место выехали следственно-оперативные группы Главного и Деснянского управлений полиции, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные.

Правоохранители провели неотложные следственные действия, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, взломав дверь, зашел в помещение самообслуживания одного из банковских отделений и бросил туда неизвестный предмет, который взорвался.

В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены двери, платежный терминал и стекло припаркованного рядом автомобиля.

Районная полиция открыла производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия, виновника взрыва ищут.

В свою очередь, как сообщают «Вартові еспресо», за два часа до взрыва в этом отделении была произведена инкассация терминалов.

Из видео с камер видеонаблюдения правоохранители узнали, что после подрыва терминала неизвестный увидел, что взрывная волна была недостаточной силы и ящик терминала остался недоступным, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Источник: МинФин