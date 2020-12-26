Экономия и поддержка локального бизнеса. Как украинцы выбирают подарки (исследование)

Две трети украинцев проявляют более осознанный подход к выбору праздничных презентов своим близким. 79% из опрошенных признались, что события 2020 года в определенной степени способствовали задуматься о главных жизненных ценностях. Об этом говорится в исследовании Mastercard.

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«Осознанные» подарки

Более половины опрошенных резидентов(56%) потратят на подарки меньше, чем в предыдущие годы. Это, однако, не означает, что подарки потеряли свою ценность. 66% участников опроса утверждают, что выбирая новогодние подарки они приложат больше усилий и времени.

Благотворительность

Напряжений и насыщенный событиями год заставил людей больше думать о благотворительности. Так, половина(58%) опрошенных украинцев планируют тратить деньги в магазинах, которые адресуют часть выручки в благотворительные организации. Каждый пятый украинец(18%) планирует помочь нуждающимся, купив им в подарок одежду или еду.

Почти четверть(24%) сделают подарок для животных из приютов, а 13% — намерены часть денег просто пожертвовать.

Рейтинг «умных подарков»

Список «умных» подарков в этом году в Украине возглавляют: подарки для поддержания красоты и здоровья(58%), одежда(52%) и подарки-впечатления для совместного проведения времени(36%).

Поддержка бизнеса

В этом году украинцы уделяют больше внимания не только тому, что покупают, но и потому, где: выбирая подарки каждый второй украинец сознательно стремится поддержать локальный бизнес.

6 из 10 потребителей планируют покупать подарки у местных предпринимателей, чтобы помочь восстановлению их бизнеса. При этом, 56% опрошенных планируют делать покупки у локальных бизнесов онлайн.

Треть опрошенных украинцев решили поддержать малый и средний бизнес, заказав праздничный ужин в одном из локальных ресторанов или кафе.

Источник: МинФин