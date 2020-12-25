СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков. Сумма убытков почти 20 миллионов (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона. Об этом говорится в сообщении службы.

Фото: ssu.gov.ua

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Что известно о деятельности группировки

Незаконная деятельность фигурантов могла нанести государству ущерб почти 20 млн в гривневом эквиваленте.

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области.

Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

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Что говорят в НБУ

По предварительным выводам специалистов Нацбанка, реализованные «подделки» имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружено удостоверение работников органов власти и правоохранительных структур.

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Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник: МинФин