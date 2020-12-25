Пенсионерам пообещали вовремя доставлять пенсию, но только два месяца

Укрпошта продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год. Об этом говорится в сообщении Укрпошты.

Фото: companion.ua

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Что ожидает пенсионеров

Пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику.

О чем будут договариваться

Все участники процесса — Пенсионный фонд, министерство финансов и министерство социальной политики получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила Укрпошта.

В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный Фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в Укрпошту из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

Эту норму закона ПФУ должен выполнять, чтобы защитить здоровье граждан и не подвергать опасности одну из групп риска. Пенсионеры не должны приезжать лично, чтобы документально оформить переход из банка в Укрпошту, для этого достаточно прислать необходимые документы по почте.

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Предыстория

23 декабря Кабмин на заседании должен был рассмотреть вопрос установления нового тарифа на выплату и доставку пенсий Укрпоштой, однако не было принято решения.

По словам главы компании Игоря Смелянского, с января 2021 года Укрпошта может быть вынуждена прекратить доставку пенсий если Кабмин не рассмотрит вопрос оплаты государством доставки пенсий для 3,6 миллиона пенсионеров.

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Минимальная зарплата украинцев увеличивалась втрое быстрее за последние 15 лет, чем пенсия и соответственно процент поступлений от Пенсионного фонда за услуги доставки не покрывает расходы Укрпошты. При этом 70% расходов Укрпошты идет на оплату труда сотрудников, из которых 80% — это зарплаты производственного персонала, а именно почтальонов, операторов, сортировщиков, водителей.

Руководство Укрпошты в 2018 и 2019 годах ставило вопрос убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий.

В 2019 году было найдено решение, которое позволило продолжить предоставление услуг по выплате и доставке пенсий и социальных пособий в 2020 году.

Источник: МинФин