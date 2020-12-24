Владельцу банка Аркада вручили подозрение в присвоении 50 миллионов

Президенту банка Аркада Константину Палыводе и трем его сообщникам сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Причина сообщения о подозрении

В прокуратуре отмечают, что сообщено о подозрении в присвоении денег фондов финансирования строительства ЖК «Эврика» и «Патриотика».

Досудебным расследованием установлено, что между АО АКБ «Аркада» и «подконтрольной» коммерческой структурой был заключен договор на 50 млн гривен, а в обеспечение исполнения обязательств передано несуществующее оборудование.

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По данным следствия, Палывода вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладел 50 млн грн, перечислив их на счета подконтрольных предприятий и вывел через приобретение «мусорных» ценных бумаг.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, банку Аркада как управляющему фонда строительства жилых комплексов нанесен ущерб на 50 млн грн.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Предыстория

Застройщик Банк Аркада остановил строительство Ж К Эврика, Патриотика и Патриотика на Озерах около года назад. Как следствие, недостроенными остаются 35 домов, в которых приобрели жилье около 13 тыс. инвесторов.

По словам Виталия Кличко, не было никаких ограничений, которые мешали бы Аркаде строить Ж К Эврика и Патриотика. «По Патриотике на Озерах, город предложил свою помощь для решения проблем плотности застройки и требований общества об обеспечении необходимой социальной инфраструктуры. Застройщик на это не пошел и ничего не сделал на протяжении последних 2 лет», — сообщил мэр.

«Это мошенничество по отношению к инвесторам и уголовные действия, поскольку застройщик собрал с инвесторов более 13 млрд. грн. Правоохранительные органы должны как можно скорее дать оценку таким действиям», — подчеркнул Кличко.

Банк Аркада неплатежеспособен

Как сообщал «Минфин», Правление НБУ отнесло Банк Аркада к неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее, чем до одной трети минимально установленного уровня.

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Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания головного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.

Источник: МинФин