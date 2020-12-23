Украина скорее всего получит вакцину Astra Zeneсa

Мнение специалистов озвучил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь.

Фото: rafapress

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Прогноз составлен с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий.

Что известно о вакцине Astra Zeneсa

Сейчас результаты клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneсa.

Эти три вакцины показывают такую ​​эффективность: Pfizer/BioNTech — 95%, Moderna — 94% и Astra Zeneсa — 70%.

Первые две требуют ультрахолодного хранения, с температурным режимом от -20 до -60/-80 °C, а третью можно хранить при температуре +2… + 8 °C.

Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине изношены и непригодны, это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.

«Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим, будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить ее производство.

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«По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna — 20 млн доз, а Astra Zeneсa — 100 млн доз. Конечно, когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить. Поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneсa», — подчеркнул эксперт.

Точный ответ о том, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, станет известно лишь в январе 2021 года.

Напомним

Во вторник Министерство здравоохранения утвердило Национальный план вакцинации от covid-19, согласно которому в течение 2021−2022 годов запланировано вакцинировать 20 млн украинцев.

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Источник: МинФин