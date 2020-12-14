Финансы

Банкам предоставили больше времени для очистки балансов

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Национальный банк предоставил банкам больше времени для очистки баланса от непрофильных активов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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Что это означает

Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

Национальный банк разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:

  • приобретенных в собственность до 30 декабря 2021 года (включительно) — в течение трех лет для всех непрофильных активов;
  • приобретенных в собственность с 31 декабря 2021 года — в течение двух лет для жилой недвижимости и одного года для других непрофильных активов.

Почему принято решение

Банки вынуждены тратить на непрофильные активы значительные ресурсы, например на ремонт, обслуживание и другие платежи. Зато доходов по ним банки, как правило, не получают, говорят в НБУ.

Такое решение обусловлено, в том числе, негативным влиянием пандемии и карантинных мероприятий на рынок недвижимости.

Изменения предусмотрено постановлением правления Национального банка от 11.12.2020 № 158 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине».

Постановление вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

Такие изменения позволят банкам активизировать работу с непрофильными активами. А главное — это высвободит ресурсы, необходимые для кредитования и осуществления других банковских операций.

Непрофильные активы будут исключать из капитала банков поэтапно, начиная с 2021 года.

Читайте также: Нацбанк решил очищать банки от непрофильных активов

Источник: МинФин

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