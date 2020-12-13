Падение экспорта украинских товаров в конце 2020 года уменьшилось на 3%

Экспорт товаров из Украины за первые 11 месяцев 2020 года составил $44,349 млрд, что на 3% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 11% – до $48,373 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики с официального сайта Гостаможслужбы Украины.

Фото: inform.kz

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«При этом отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $4,024 млрд», – говорится в сообщении.

Ключевые показатели

В январе – ноябре 2020 года объем внешней торговли товарами составил $92,723 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($100,193 млрд).

Экспорт продовольствия за указанный период сократился менее чем на 1%, до $19,995 млрд, экспорт металлов – на 15%, до $8,211 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров снизился на 36% – до $7,177 млрд.

Таким образом, падение экспорта значительно сократилось по сравнению с предыдущими периодами. «Экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил $39,636 млрд, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12%, до $43,077 млрд», – отметили в Государственной таможенной службе.

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Как сообщал «Минфин», за семь месяцев текущего года импорт упал на 13%, экспорт сократился на 7%.

Отрицательное сальдо торгового баланса за семь месяцев года составило $2,2 млрд. По итогам первого полугодия отрицательное сальдо составило $1,4 млрд.

Экспорт товаров и услуг Украины составил $27,62 млрд, что на 7,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время импорт уменьшился до $26,55 млрд, что на 15,5% ниже показателей первых шести месяцев 2019 года.

Источник: МинФин