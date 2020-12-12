Спрос на подержанные авто в ноябре вырос на 12%

В течение января — ноября 2020 года регистрация подержанных легковых автомобилей, завезенных из-за границы, превысили 313,3 тыс. ед., что в 4,5 раза превышает реализацию новых машин за тот же период, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Фото: redpost.com.ua

3

Ситуация на авторынке

В ноябре текущего года украинцы растаможили и зарегистрировали 32,2 тыс. таких авто — на 12% больше, чем в ноябре 2019 года, и в 4,5 раза больше, чем новых, говорится в сообщении.

В целом по итогам 10 месяцев регистрация подержанных иномарок превысила объемы продаж новых авто в 4,1 раза, а в октябре — в 4,6 раза.

Читайте также: В Украине спрос на подержанные иномарки в 5 раз выше, чем на новые авто

Самыми популярными автомобилями среди перешедших на украинскую «прописку» за этот период были:

Renault Megane — 2046 ед.;

Volkswagen Passat — 1731 ед.;

Skoda Octavia — 1643 ед.;

Volkswagen Golf — 1579 ед.;

Ford Focus — 1249 ед.

Читайте также: Продажи новых легковых авто в октябре просели на 6%

Ранее

В ноябре 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. Однако в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.

Оформить электронный полис «автогражданки»

Источник: МинФин