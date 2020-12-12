Спрос на подержанные авто в ноябре вырос на 12%
В течение января — ноября 2020 года регистрация подержанных легковых автомобилей, завезенных из-за границы, превысили 313,3 тыс. ед., что в 4,5 раза превышает реализацию новых машин за тот же период, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Фото: redpost.com.ua
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Ситуация на авторынке
В ноябре текущего года украинцы растаможили и зарегистрировали 32,2 тыс. таких авто — на 12% больше, чем в ноябре 2019 года, и в 4,5 раза больше, чем новых, говорится в сообщении.
В целом по итогам 10 месяцев регистрация подержанных иномарок превысила объемы продаж новых авто в 4,1 раза, а в октябре — в 4,6 раза.
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Самыми популярными автомобилями среди перешедших на украинскую «прописку» за этот период были:
- Renault Megane — 2046 ед.;
- Volkswagen Passat — 1731 ед.;
- Skoda Octavia — 1643 ед.;
- Volkswagen Golf — 1579 ед.;
- Ford Focus — 1249 ед.
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Ранее
В ноябре 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. Однако в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%.
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Источник: МинФин