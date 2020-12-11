Обмен валют онлайн: какие условия предлагают банки

Сегодня для покупки или продажи валюты уже не нужно искать обменник или идти в банк. Все операции можно провести онлайн, причем в любое удобное время суток. Для этого понадобится только мобильный или веб-банкинг и две карты — гривневая и валютная. «Минфин» выяснил, какие условия онлайн обмена валют предлагают украинские банки и где сейчас выгоднее продавать и покупать валюту.

фото: twitter.com

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Как это работает

Украинцы получили возможность покупать и продавать валюту онлайн в режиме 24/7 еще в феврале 2019 года. Сначала для этих операций действовало ограничение в 150 тыс. грн в день. Но в рамках валютной либерализации регулятор отменил дневной лимит на покупку валюты для физлиц.

Сейчас счет банков, готовых обменять валюту онлайн, пошел на десятки. Вы всегда можете посмотреть, кто из участников рынка предоставляет такую услугу, зайдя в каталог интернет-банкингов «Минфина».

Как правило, онлайн обмен валют очень прост. Например, деньги списываются с гривневой карты и зачисляются на валютную в эквиваленте. Во время перевода сумма в гривне конвертируется в желаемую валюту по курсу, установленному в банке на момент проведения операции.

Если валютной карты нет – не проблема. Ее можно быстро получить – это может быть виртуальная карта, которую зачастую можно самостоятельно оформить в мобильном банкинге за считанные минуты. Такую возможность предоставляет большинство банков.

По функционалу виртуальная карта ничем не отличается от обычной. Правда, для виртуальных карт есть несколько ограничений: остаток на карте не должен превышать 40 тыс. грн, месячный оборот — не более 40 тыс. грн, годовой – не более 400 тыс. грн.

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Онлайн обмен валют проходит мгновенно. Далее можно свободно распоряжаться средствами: снять в виде наличных, оплатить покупку, перевести на другую карту, открыть или пополнить депозит и т. д. — все на ваше усмотрение. Банки заинтересованы в том, чтобы деньги оставались на счету в безналичной форме, но если клиент захочет, выдадут наличные.

«Валюту при необходимости можно снять в кассе банка – столько, сколько необходимо. А остаток хранить на текущем счете или же разместить онлайн на депозит. Если же понадобилась гривна, то валюту можно обменять обратно также в интернет-банкинге», — прокомментировали в пресс-службе Банка Кредит Днепр.

Один из главных бонусов валютообмена онлайн — возможность мониторить рынок и покупать или продавать валюту тогда, когда это наиболее выгодно и удобно. Это возможно потому, что клиент может осуществлять покупку или продажу валюты в режиме 24/7, не выходя из дома. Кроме этого, банк как правило предложит вам при онлайн обмене более выгодный курс, чем тот, который действует при обмене в кассе. Курс в интернет-банкингах меняется несколько раз в день.

«Обмен валют онлайн гораздо выгоднее, как с точки зрения экономии времени клиента, так и с точки зрения безопасности. Ведь отпадает потребность в наличных деньгах для покупки или продажи валюты. Зачисление средств в гривне или валюте на карту осуществляется мгновенно», — отмечает пресс-служба Ощадбанка.

Для тех, кто желает обменять крупную сумму, проще всего это сделать онлайн, ведь так нет риска, что вам продадут фальшивую валюту в обменнике либо подкараулят просто возле отделения.

Но в то же время онлайн обмен не гарантия того, что курс будет выгоднее, чем в обменниках финкомпаний. К примеру, средний курс доллара в обменниках на 9 декабря 2020 года составлял 28,11/28,19 грн/$. Для сравнения: в банках курс был в пределах 28,02/28,26 грн/$. То есть купить доллар в обменнике можно на 7 копеек дешевле, а продать – на 9 копеек дороже.

Если удалось «поймать» выгодный курс, не стоит также забывать про комиссии банков, которые могут съесть полученную выгоду. Некоторые банки берут комиссию за снятие наличной валюты, другие — за саму услугу онлайн-обмена. Именно поэтому мы собрали условия от разных банков.

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Условия обмена

«Минфин» решил сравнить, какие условия онлайн обмена валют обещают украинские банки. Мы позвонили в 17 банков с самой большой клиентской базой — от 54 тыс. до 22 млн активных банковских карт.

На сегодняшний день покупка и продажа валюты онлайн доступна в таких крупнейших финучреждениях:

Приватбанк, Банк Кредит Днепр, monobank, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк, А-Банк, ОТП Банк, Укрэксимбанк, Пивденный, Таскомбанк, Креди Агриколь Банк, Идея Банк, Кредобанк.

Условия обмена валют онлайн (данные контакт-центров и сайтов банков по состоянию на 27.11.20)

Название банка Комиссия за обмен валюты онлайн Комиссия за снятие валюты в кассе банка Комиссия за покупку валюты за счет кредитных средств Возможность открыть виртуальную валютную карту онлайн Другие валюты для покупки и продажи онлайн (кроме доллара и евро) Лимит на валютообменные операции онлайн Приватбанк С карты для выплат на «Универсальную Gold» бесплатно, наоборот — 1%. Между картами для выплат — 0,5%. Карта для выплат — без комиссии, карта «Универсальная» — 1% от 7 до 47 грн, зависит от суммы, 4% — больше 1 тыс. грн Да Нет Нет Кредит Днепр Банк Нет Нет 4,7% Нет Нет Минимальная сумма — 10 $/€. Дневной лимит — $200 тыс. monobank Нет 0,9% 4% Да Польский злотый Минимальная сумма — 10 $/€. Максимальное количество операций: в день — 50, за 4 дня — 100,

в месяц — 150 Райффайзен Банк Аваль Нет Нет Невозможно, но можно перевести с кредитки на карту для выплат, а потом осуществить обмен Нет Нет Дневной лимит — 500 тыс. $/€ ПУМБ Нет 2 раза в мес. до 500 тыс. грн бесплатно, далее — 1,5% от суммы Без комиссии, но по кредитной карте не будет льготного периода, то есть банк будет начислять проценты Нет Польский злотый; нужен отдельный счет для «экзотических» валют Дневной лимит — 10 операций на сумму 20 тыс. грн в эквиваленте. На горячей линии можно увеличить до 30 операций на сумму 100 тыс. грн, в отделении — до 999 операций на сумму 300 тыс. грн. Альфа-Банк Нет 2 раза в мес. любая сумма бесплатно, далее — 2% от суммы (минимум 25 грн / 1 $/€) Невозможно Да Нет Минимальная сумма — 10 $/€. За одну операцию — до

1 млн $/€ Ощадбанк Нет 1% + 5 грн 2,99% Нет Нет Минимальная сумма в день — 100 грн в эквиваленте. Максимальная сумма в день: покупка валюты – до 400 тыс. грн, продажа валюты – до 100 тыс. $/€ ОТП Банк 0,1% только гривневого эквивалента 1% 4% Нет Японская иена, английский фунт стерлингов, чешская крона, польский злотый, шведская крона, швейцарский

франк, российский рубль, венгерский форинт, китайский юань, канадский доллар; нужен отдельный счет для «экзотических» валют Нет Идея Банк Нет Бесплатно от 15 до 30 тыс. грн/мес. в эквиваленте, в зависимости от карты, далее – 1,5% + 25 грн. Без комиссии – по карте Green Fund 4% + 15 грн – по кредитной карте White, без комиссии – по кредитной карте Blue Нет Нет В день — 10 операций на сумму 149 тыс. грн в эквиваленте Укргазбанк Нет Нет Без комиссии Да Нет Максимальная сумма в день без документов — 150 тыс. грн Укрэксимбанк Нет С картой — 0,8%, без карты — 1% от суммы. Но не меньше, чем 5 грн 3% +3 грн Нет Фунт стерлингов, нужен отдельный счет для «экзотических» валют На горячей линии уходят от ответа Таскомбанк Нет По карте «Плативка» — без комиссии, по карте «Большая Пятерка» — 1% 4,9% + 15 грн Да, если уже есть валютный счет, который можно открыть в отделении Нет Нет А-Банк Нет 1% — личные средства, 4% — кредитные 4% Да Нет Нет Креди Агриколь Банк Нет 1% + 5 грн 4% Нет Нет Нет Укрсиббанк Нет Нет Невозможно Нет Нет В операционное время — 10 млн грн в день, в послеоперационное — 3 млн грн в эквиваленте

Сколько можно обменять

Большинство украинских банков не устанавливает лимиты на обмен валют онлайн. Но бывают исключения. Например, как поделились в Ощадбанке, клиенты могут покупать валюту на сумму до 400 тыс. грн, а продавать до 100 тыс. $/€ в день.

В ПУМБе сообщили, що дневной лимит на обмен валют — 2,5 млн грн. Но вот в мобильном приложении можно провести максимум 10 операций в сутки на сумму 20 тыс. грн в эквиваленте. Правда, на горячей линии есть возможность увеличить лимит до 30 операций на сумму 100 тыс. грн, в отделении — до 999 операций на сумму 300 тыс. грн.

В Банке Кредит Днепр максимальная сумма покупки валюты клиентом в течение одного операционного дня — $200 тыс. Но в банке отмечают, что, если клиент обратится к своему менеджеру, сумма может быть увеличена.

Также нужно быть готовым, что некоторые банки при обмене валют на сумму больше 150 тыс. грн запрашивают документы о происхождении средств. В таком случае придется совершить поход в отделение банка.

Самые виртуальные

Виртуальную карту в мобильном приложении обещают открыть только Приватбанк, monobank, Альфа-Банк, Укргазбанк и А-Банк.

«Если клиент еще не обслуживается в банке, то ему необходимо один раз обратиться в отделение, чтобы открыть текущий счет в гривне. Валютные счета возможно открыть прямо в веб-версии приложения без дополнительного посещения банка», — поясняют в Банке Кредит Днепр.

Действительно, некоторые финучреждения — Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, ОТП Банк, Идея Банк, Кредит Днепр Банк — готовы удаленно открыть валютный счет, но за полноценной валютной картой все же придется ехать в отделение.

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Доллары, евро, фунты, злотые…

Чаще всего украинские банки обменивают в интернете самые распространенные валюты — гривны, доллары и евро. Но некоторые банки позволяют конвертировать и «экзотические» валюты.

Например, в ОТП Банке утверждают, что их клиентам доступно около 40 валютных пар. Вот только счет для желаемой «экзотической» валюты нужно открыть в отделении банка. ПУМБ и monobank работают с польскими злотыми, а Укрэксимбанк — с фунтами стерлингов.

Если речь идет о конвертации валют, безусловно, основной фактор — курс обмена, который предлагает банк. Курсы валют в разных банках иногда существенно отличаются. По состоянию на 9 декабря 2020 года, самое выгодное предложение для покупки валюты онлайн мы нашли в А-Банке – 28,16 грн/$. Самая дорогая валюта оказалась в Укрсиббанке – 28,68 грн/$.

Осторожно — комиссии

Комиссия за услуги валютообмена, как правило, не предусматривается. Но мы нашли два банка, которые все-таки берут плату. ОТП Банк снимает 0,1% за операции с участием гривны. Приватбанк – 1% от суммы, если переводите деньги с «Универсальной» карты на карту для выплат, либо между двумя картами «Универсальная». При переводе денег между картами для выплат комиссия составит 0,5%.

В то же время все банки снимают комиссию (в среднем 4% от суммы), если вы покупаете валюту за счет кредитных средств. Самая скромная комиссия у государственного Ощадбанка — 2,99%.

Не менее важно, есть ли комиссия за снятие наличных в кассе банка. Например, ОТП Банк, Ощадбанк и Креди Агриколь Банк за такую услугу берут 1% от суммы. Аналогичные потери понесут владельцы карт «Универсальная» от Приватбанка и «Большая пятерка» от Таскомбанка.

«Отсутствие или наличие комиссии при снятии наличной валюты в кассе зависит от тарифного пакета. Если, например, у клиента пакет «Вільні кошти», то эта операция будет бесплатна», — отмечают в Кредит Днепр Банке.

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Клиенты monobank могут снять валюту в отделениях банков-партнеров с комиссией 0,9%. Владельцы карт Укрэксимбанка заплатят 0,8-0,9%, в зависимости от того, есть ли карта или нет.

ПУМБ и Альфа-Банк разрешают снимать наличную валюту в кассе банка бесплатно дважды в месяц. Если обратитесь с такой просьбой в третий раз, придется заплатить 1,5-2% от суммы. Идея Банк не снимает комиссию на вывод кеша только в пределах 15-30 тыс. грн/мес.

Светлана Тартасюк

Источник: МинФин