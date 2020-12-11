Негосударственные пенсионные фонды с начала года выплатили 89 миллионов

За первые три квартала 2020 года 44 негосударственных пенсионных фонда (НПФ) выплатили 88,7 млн грн пенсий. Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Фото: investgazeta.ua

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Кто сколько выплатил

Среди пятерки лидеров по выплатам:

корпоративный фонд НБУ — около 34,4 млн грн;

фонд Укрэксимбанка — почти 11,3 млн грн;

профессиональный пенсионный фонд Энергетиков Украины — 7,7 млн грн;

ОТП Пенсия — 7,4 млн грн.

Выплаты НПФ за 9 месяцев

№ НПФ Активы, тыс. грн 1 Корпоративный фонд НБУ 34 394,858 2 Укрэксимбанк 11 288,168 3 Энергетиков Украины 7 743,176 4 ОТП Пенсия 7 389,603 5 ВСІ 3 235,261 6 Украинский пенсионный фонд 3 171, 518 7 Эмерит-Украина 2 661,117 8 ПриватФонд 2 295,371 9 Фармацевтический 2 072, 080 10 Династия 1 853,891 11 Социальная перспектива 1 729,462 12 Арта 1 529,026 13 Украина 1 447,564 14 Социальный стандарт 1 152,430 15 Фонд пенсионных сбережений 1 048,558 16 Прикарпатье 927,321 17 Украинский пенсионный капитал 730,903 18 Украинский пенсионный союз 626,158 19 Национальный 558,807 20 Лаурус 441,676

Вкладчики, которые участвуют в накопительной пенсионной системе, за три месяца 2020 года внесли более 151 млн грн взносов в 50 НПФ.

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По данным отчетности НПФ, по состоянию на конец 3-го квартала 48 из 55 фондов, обнародовавшие отчетность, получили прибыль в этом году.

Активы НПФ в Украине выросли с начала 2020 года на более 20% и составляют 1,9 млрд грн.

Ранее

Правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для работников, занятых на рисковых профессиях. Пока это будет касаться лиц моложе 35 лет, говорилось на заседании Кабинета Министров.

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Источник: МинФин