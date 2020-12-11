Morgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардов

В начале 2021 года руководство банковского холдинга США Morgan Stanley планирует перевести из Великобритании во Франкфурт активы на сумму около $120 млрд. Об этом сообщает uk.reuters.com.

Фото: tsn.ua

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Причина

Фактор принятия решения — Brexit и выход Великобритании из единой финансовой зоны ЕС.

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Банковский сектор Франкфурта стал одним из основных бенефициаров выхода Великобритании из Европейского Союза, поскольку многие крупные мировые банки теперь перемещают персонал и активы именно в финансовую столицу Германии. Десятки финансовых институтов подали заявления о получении лицензии на размещение именно во Франкфурте.

Финансовые организации, увеличившие в настоящий момент свое присутствие в регионе, – это банки Citigroup, JPMorgan, Standard Chartered и Goldman Sachs.

В узких кругах даже возникли такие прозвища как Банкфурт и Майнхэттен, по названию реки Майн, протекающей через город.

По сообщению Reuters, объем активов, намеченных к передаче, является приблизительным и, скорее всего, будет переведен во Франкфурт в течение первого квартала следующего года. Однако, согласно исследованию, проведенному немецкой кредитной компанией Helaba, стремительный рост числа рабочих мест в банках города подходит к концу в связи с пандемией коронавируса.

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Источник: МинФин