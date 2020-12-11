Курс валют на вечер 11 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка курс доллара потерял незначительно — всего по 1 копейке на обеих операциях. Евро чуть больше стремился вниз — минус 5 копеек на покупке и 4 копейки на продаже.
Фото: hotel-tourist.kiev.ua
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Валюта
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Открытие 11 декабря
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Закрытие 11 декабря
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Изменения
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доллар
|27,96/27,98
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27,95/27,97
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1/1
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евро
|33,91/33,93
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33,86/33,89
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5/4
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рубль
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0,3814/0,3818
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0,3822/0,3826
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0,0008/0,0008
Напомним, что межбанк открылся по доллару в диапазоне 27,9600-27,9800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9154-33,9369 грн/евро, торги по рублю – 0,3814-0,3818 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,00-28,20 гривны. Евро покупают по 33,79 гривны, продают по 34,20 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00 — 28,20 гривны, евро — 33,80-34,15 гривны.
Источник: МинФин