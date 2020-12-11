Курс валют на вечер 11 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка курс доллара потерял незначительно — всего по 1 копейке на обеих операциях. Евро чуть больше стремился вниз — минус 5 копеек на покупке и 4 копейки на продаже.

Фото: hotel-tourist.kiev.ua

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Валюта Открытие 11 декабря Закрытие 11 декабря Изменения доллар 27,96/27,98 27,95/27,97 1/1 евро 33,91/33,93 33,86/33,89 5/4 рубль 0,3814/0,3818 0,3822/0,3826 0,0008/0,0008

Напомним, что межбанк открылся по доллару в диапазоне 27,9600-27,9800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9154-33,9369 грн/евро, торги по рублю – 0,3814-0,3818 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,00-28,20 гривны. Евро покупают по 33,79 гривны, продают по 34,20 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00 — 28,20 гривны, евро — 33,80-34,15 гривны.

Источник: МинФин