Как выбрать поставщика газа: пошаговая инструкция

С 1 августа все частные потребители газа получили реальную возможность самостоятельно выбрать для себя поставщика голубого топлива. «Минфин» составил план действий, который поможет определиться с выбором и быстро пройти эту процедуру.

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Кому обязательно перезаключать договор

Сменить поставщика газа частники могли и раньше. Но тогда, во-первых, сама процедура перехода от одной газопоставляющей компании к другой была очень запутанной и на практике почти невыполнимой.

Во-вторых, и это главное, такой переход был экономически бессмысленным, пока действовал ПСО. Это режим специальных обязательств, возложенных на «Нафтогаз» и дочерние компании облгазов (газсбытов), в рамках которых они обязаны были поставлять газ населению по льготным ценам. И эта цена была однозначно ниже, чем у остальных поставщиков.

После того, как режим ПСО был отменен, все поставщики голубого топлива оказались в равных условиях, а потребители получили возможность выбрать, у какой компании покупать газ.

По-сути, после 1 августа для большинства бытовых потребителей ничего не изменилось. Можно не предпринимать никаких действий и получать газ у компании, которая поставляла его и раньше. Ее название можно узнать из платежки. Самая крупная группа продавцов газа – газсбыты. Это компании, которые образовались после выделения из облгазов бизнеса по продаже газа. У них — наибольшая аудитория потребителей, поэтому с большой долей вероятности, вы покупаете газ именно у одного из них.

Но есть случаи, когда договор придется заключать снова:

Если вы купили квартиру, а договор с газопоставляющей компанией остался на прежнем собственнике;

Если ваш поставщик газа обанкротился или не законтрактовал необходимого количества голубого топлива.

Зачем остальным искать нового поставщика

Льготные поставки газа населению остались в прошлом. Теперь голубое топливо – это обычный товар. И каждый продавец устанавливает на него свою цену. А это значит, что у потребителей появилась возможность закупиться дешевле и существенно сэкономить.

Сейчас свои услуги по поставке газа предлагает около 50 компаний. У каждой – свой прайс и свои условия поставки. Например, по данным ресурса «Газотека», заявленные компаниями цены на газ на декабрь колеблются в пределах от 5,95 грн за «куб» до 9,05 грн за куб. м.

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По данным энергетического регулятора (НКРЭКУ), среднее годовое потребление в 2019 году на одного абонента, использующего газ для приготовления пищи, составляло 108 кубометров, для приготовления пищи и подогрева воды — 257 кубометров.

Соответственно, если вы приобретаете газ для приготовления еды, то, закупившись по самой низкой цене, за год заплатите 642,6 грн, по самой высокой – 977,4 грн. Подсчет весьма условный, поскольку цена в течение года может меняться. Но этот подсчет лишь показывает разницу в расходах на топливо.

Так что те, кто хотят сэкономить, могут оценить уровень цен своего поставщика с предложениями на рынке и, найдя более привлекательные, задуматься о смене поставщика.

Это касается любого потребителя голубого топлива – и тех, кто живет в частном доме и пользуется газом, и жителей многоквартирных домов с газовыми плитами. Возможность сменить поставщика также не зависит от того, имеется ли у потребителя счетчик газа или нет. Поскольку при отсутствии счетчика начисления совершаются согласно утвержденным Кабмином нормам потребления газа.

Как найти «своего» поставщика

Для многих определяющим фактором может стать цена.

Поэтому делаем шаг первый: изучаем ценовые предложения

Возможность сравнить цены предоставляют несколько ресурсов. Например, оперативную информацию об актуальных предложениях газопоставляющих компаний дают «Газотека» и ГазПравда. Эта же информация доступна в мобильном приложении «Энергетика онлайн» (в App Store и Google Play).

Также стоит обратить внимание на рекламу в СМИ и соцсетях, часто ее можно найти и в своем почтовом ящике. Если вы уже знаете название компании, можно сразу зайти на ее официальный сайт в раздел с коммерческими предложениями.

На этом этапе можно определиться и с форматом закупки газа. Как правило, сейчас газопоставляющие компании предлагают два варианта – помесячный и годовой тариф (иногда к ним добавляется еще и сезонный – закупка газа на период отопительного сезона).

Главное – вас не должно смущать, что, например, вы проживаете в одном регионе, а поставщик газа находится в другом.

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«Цена на газ не зависит от удаленности получателя от поставщика и будет одинаковой для всех. А вот стоимость доставки газа для каждого региона будет разной. Сейчас частные потребители платят за газ по двум платежкам: одну – непосредственно газопоставляющей компании за само топливо, вторую — оператору газораспределительной сети (облгазу) – за его доставку», — поясняет директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Выбрав привлекательное для себя ценовое предложение и компанию, с которой вы желаете заключить договор, нужно будет проверить ее репутацию.

Шаг второй: проверяем репутацию поставщика

Можно начать с проверки наличия лицензии, которая дает право на поставку газа. Эту информацию можно взять на сайте НКРЭКУ. Заходим по ссылке, выбираем раздел «Лицензионный реестр НКРЭКУ» (пункт 12). После этого файл с полным перечнем лицензиатов НКРЭКПУ загрузится на ваш гаджет. В этом электронном списке надо найти поставщика природного газа по его юридическому названию и в разделе «Статус лицензии» проверить ее действие.

«Но наличие лицензии – далеко не все, что нужно знать о компании. Получить этот документ сейчас достаточно легко. При выборе компании следует также обратить внимание на размер уставного капитала. Если он составляет несколько гривен – это должно насторожить», — говорит Роман Ницович.

Он также советует оценить:

1. Как долго компания работает на рынке (к новым следует присмотреться внимательней).

2. Финансовые результаты и отчетность компании (должны публиковаться на ее официальном сайте).

3. Сроки и условия оплаты за газ (выгоднее, чтобы условия предусматривали оплату по факту поставки газа: в конце месяца – если выбран помесячный тариф и с разбивкой платежей – при годовом и сезонном тарифе). Предоплата – не лучший вариант для потребителя.

4.Порядок взаимодействия с клиентами (наличие «горячей» линии, других каналов коммуникации, простота обслуживания, наличие нескольких вариантов подачи заявления на присоединение и т.д.).

В данном случае черпать информацию лучше из как можно большего количества источников.

Как стать клиентом нового поставщика

После того, как компания-поставщик выбрана, вам нужно сделать еще три шага, чтобы стать ее клиентом.

Шаг третий: подаем заявку

Как правило, заявку на присоединение можно подать на официальном сайте компании или отправить скан заявления на электронную почту. Некоторые компании расширяют возможности для будущих клиентов.

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Например, стать клиентом «Газопоставляющей компании „Нафтогаз Украины“ можно через Приват 24. А здесь – посмотреть обучающее видео, как это сделать. Часть компаний работают через банки. В частности, жители Краматорска, Славянска и Соледара могут оформить заявку на присоединение к YASNO в отделениях ПУМБ.

Перечень поставщиков с ценовыми предложениями, контактной информацией и возможностью сразу же подать заявку размещен на сайте Газотека.

Вместе с заявлением присоединения потребитель предъявляет поставщику:

– документы, определяющие право собственности или пользования объектом (помещением);

– документ, удостоверяющий личность потребителя (паспорт), а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

– другие документы, которые может потребовать поставщик (их перечень должен быть определен на сайте поставщика). Например, это может быть последний счет за распределение или поставку газа.

Заявление также может подать доверенное лицо владельца помещения при подтверждении представительства доверенностью, оформленной надлежащим образом.

Шаг четвертый: заключаем договор

Компания может рассматривать поданные документы до 20 дней. Однако сейчас, как правило, все решается гораздо быстрее – в течение 3-5 дней.

«Важно знать: компания может отказать вам в присоединении, если узнает, что у вас есть большие задолженности за уже потребленный газ», — уточняет Роман Ницович.

Если новая компания согласна сделать вас свои клиентом, она:

закрепляет нового клиента в своем реестре на информационной платформе оператора газотранспортной системы. С этого момента вступает в силу типовой договор о поставке газа. Т.е. отдельно такой договор подписывать не нужно;

извещает о своем решении потребителя (либо потребитель получит извещение об отказе).

может предложить подписать свою версию договора на основе типового, где будут отражены специальные положения (например, формульное определение цены на газ, порядок оплаты и т.д.).

откроет личный счет и предложит зарегистрировать личный кабинет на своем сайте (если такая услуга есть).

Шаг пятый: рассчитываемся со «старым» поставщиком

В течение шести недель вам должен прийти окончательный счет от предыдущего поставщика.

В течение десяти дней с момента получения счета вам необходимо будет рассчитаться с предыдущим поставщиком. Счет будет учитывать всю непогашенную сумму задолженности.

Если вы не согласны с таким счетом, следует обратиться в суд.

«Если ваш поставщик обанкротился или не законтрактовал нужного объёма газа, а с новым поставщиком вы не успели заключить договор, без топлива вы не останетесь. В этом случае получать его вы будете от поставщика «последней надежды» (ПОН), функцию которого сейчас выполняет ГПК «Нафтогаза». Получать газ у нее можно неограниченное время. Но лучше подыскать новую компанию быстрее, поскольку закупка газа у ПОН обойдется дороже, чем у других компаний на рынке», — говорит Роман Ницович.

Источник: МинФин