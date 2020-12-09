Планы на январь: НБУ рассказал, как будет действовать, когда в стране введут локдаун

Нацбанк не планирует вводить никаких дополнительных ограничений в работе банков на период локдауна, который правительство планирует объявить с 8 по 24 января. Об этом «Минфину» сообщили в Нацбанке.

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В то же время банки должны будут придерживаться требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в частности, дезинфекция помещений и скрининг температуры у посетителей отделений.

Планов по ограничению работы банковской системы у регулятора нет.

Как НБУ поддержит банки

«После введения карантина в марте 2020 регулятор предпринял ряд мер, направленных на обеспечение стабильной и бесперебойной работы банков в этот период. Все эти меры продолжают действовать», — подчеркивают в Нацбанке.

В частности, во время первого локдауна НБУ реализовал следующие мероприятия:

ввел долгосрочное рефинансирование банков;

дал дополнительные возможности для использования банками дистанционных подходов при идентификации и обслуживании клиентов;

отсрочил внедрение новых требований к банкам.

Кроме этого весной этого года на период введении карантина НБУ ввел кредитные каникулы и запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек.

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Когда будет локдаун

9 декабря правительство определилось с датой введения жестких карантинных ограничений. Предполагается, что они будут действовать с 8 по 24 января.

В этот период будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного;

работа кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

проведения культурных массовых мероприятий;

работа продовольственных и непродовольственных рынков;

прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

С 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

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2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня. Начали действовать ограничения «оранжевой зоны».

Источник: МинФин