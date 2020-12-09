Планы на январь: НБУ рассказал, как будет действовать, когда в стране введут локдаун
Нацбанк не планирует вводить никаких дополнительных ограничений в работе банков на период локдауна, который правительство планирует объявить с 8 по 24 января. Об этом «Минфину» сообщили в Нацбанке.
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В то же время банки должны будут придерживаться требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Это, в частности, дезинфекция помещений и скрининг температуры у посетителей отделений.
Планов по ограничению работы банковской системы у регулятора нет.
Как НБУ поддержит банки
«После введения карантина в марте 2020 регулятор предпринял ряд мер, направленных на обеспечение стабильной и бесперебойной работы банков в этот период. Все эти меры продолжают действовать», — подчеркивают в Нацбанке.
В частности, во время первого локдауна НБУ реализовал следующие мероприятия:
- ввел долгосрочное рефинансирование банков;
- дал дополнительные возможности для использования банками дистанционных подходов при идентификации и обслуживании клиентов;
- отсрочил внедрение новых требований к банкам.
Кроме этого весной этого года на период введении карантина НБУ ввел кредитные каникулы и запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых истек.
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Когда будет локдаун
9 декабря правительство определилось с датой введения жестких карантинных ограничений. Предполагается, что они будут действовать с 8 по 24 января.
В этот период будет запрещено:
- посещение учебных заведений, кроме дошкольного;
- работа кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;
- работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;
- проведения культурных массовых мероприятий;
- работа продовольственных и непродовольственных рынков;
- прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
С 14 ноября был введен карантин выходного дня: ограничения действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
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2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня. Начали действовать ограничения «оранжевой зоны».
Источник: МинФин