Финансы

Прогноз курса на декабрь 2020: Будет ли обвал гривны в конце года (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Сегодня обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс.

9

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» обсудим: прогноз курса гривны на декабрь, факторы, которые будут влиять на курс. А также, что происходит с ценами на золото и биткоин.
Главные вопросы

  • В декабре вместе сойдутся несколько негативных факторов для Украины: кризис невыполнения бюджета, введение локдауна, существенные траты на энергоносители, и отсутствие поддержки от МВФ. Означает ли это, что гривну ожидает «идеальный шторм» или же есть надежда на удержание гривны?

  • В ноябре курс доллара на межбанке колебался в коридоре 28,10-28,62, гривна укреплялась, курс евро на межбанке колебался в коридоре 33,11 – 34,19. Каким будет ваш прогноз на декабрь?

  • Во вторник Министерство финансов провело аукцион по размещению ОВГЗ. Насколько сейчас правительству сложно привлекать средства через ОВГЗ? Стоит ожидать существенного роста доходности по облигациям?

  • Правительство решило ввести локдаун с 23 декабря по 15 января. Насколько сильно карантинные ограничения в праздничные дни ударят по экономике?

  • Прогноз курса валют на период с 3 по 9 декабря.

Подписаться на канал «Минфина»

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Поездки к родственникам и горнолыжные курорты: что еще запретили в Европе на праздники

2 часа ago

Главные люди 2020 года: список Bloomberg 50

2 часа ago

Украинская женская сборная финишировала пятой на втором этапе Кубка мира по биатлону

3 часа ago

Локдаун не повлияет на работу Рады – Разумков

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button