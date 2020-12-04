Маск сказал, когда рухнут акции Tesla

Глава производителя электрокаров Tesla сообщил работникам компании, что сейчас главная цель – сосредоточиться на получении прибыли. Если не приложить максимум усилий – ценные бумаги могут снизиться в цене, сообщают в LBLV, ссылаясь на письмо Маска к сотрудникам корпорации.

Илон Маск отмечает, что фактическая прибыльность компании сейчас около 1%. Инвесторы ожидают прибыли, а если результаты их не удовлетворят – акции упадут «как суфле от удара кувалдой».

По мнению руководства компании, также следует задуматься об экономии средств. Это необходимо, чтобы в ближайшие три года производитель смог выпустить на рынок бюджетный автомобиль, который будет более доступным для населения.

Сейчас котировки Тесла подвержены восходящей тенденции. Это способствовало повышению капитализации компании в ноябре на 100 миллиардов долларов. Сейчас стоимость Tesla превышает 538 миллиардов долларов.

На протяжении пяти последних кварталов компания получала прибыль. При этом, эксперты отмечают, что основной заработок осуществляется благодаря реализации ZEV-кредитов. Их приобретают другие компании, чтобы не потерять лицензию на продажу машин в Америке и в государствах, где борются с загрязнениями от выхлопных газов. Поскольку Тесла занимается производством только электромобилей, она имеет много кредитов этого типа.

Уже 21 декабря бумаги производителя электрокаров станут частью индекса S&P 500. На Tesla придется 1% от всего S&P 500. После новостей о вступлении корпорации в индекс, ее акции подорожали больше чем на 40%, напоминают в LBLV. Бумаги компании Тесла с начала этого года поднялись в цене на 560%.

Владимир Кравченко, финансовый аналитик LBLV.com

Источник: МинФин