Реальная зарплата в октябре в годовом измерении возросла на 10,6% — Госстат

В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 10,6%, а по сравнению с сентябрем этого года – на 0,5%. Об этом говорится в данных Госкомстата.

Фото: ua.news

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Динамика зарплаты

При этом средняя номинальная зарплата в октябре составила 12174 грн (+ 1,5% по сравнению с сентябрем этого года и + 13,5% по сравнению с октябрем 2019-го).

С 01 сентября т. г. минимальная заработная плата составляет 5 тыс. грн.

В октябре наибольший рост средней зарплаты штатных работников по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировали в Черновицкой и Херсонской (на 20,9%), Ровенской и Николаевской (на 19,7%), Закарпатской (на 19,1%), Ивано-Франковской (на 19%), Кировоградской (на 18,9%) и Тернопольской (на 18,4%) областях.

Среди регионов первенство держит Киев, где штатные работники получают в среднем 17494 грн, самый низкий уровень зарплат – в Черновицкой области (9926 грн).

В разрезе отраслей в годовом измерении в прошлом месяце выросла зарплата в:

сфере здравоохранения и социальной защиты – на 54%;

сфере искусства, спорта и развлечений – на 35,4%;

образовании – на 17,7%;

сфере информации и телекоммуникаций – на 17,6%;

профессиональной, научной и технической деятельности – на 15,7%,

строительстве – на 9,8%;

сельском хозяйстве – на 9,5%.

По сравнению с августом реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,3%. За год она повысилась на 9,7%.

Тенденции рынка труда

Ситуация в экономике Украины остается чувствительной к карантинным мероприятиям против covid-19 и к обусловленному этим снижению совокупного спроса.

«Наиболее тревожные тенденции проявляются в сфере промышленности», – подчеркнул глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Подтверждением глубины экономического кризиса в промышленности является увеличение запланированного массового высвобождения работников в отраслях промышленности почти в 3 раза за январь – октябрь 2020 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более чем в 2 раза больше освободилось квалифицированных работников и специалистов по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования.

По состоянию на 1 ноября 2020 года количество вакансий в промышленности сократилась на треть, а количество безработных в соответствующих отраслях – выросла в 1,5 раза.

«Это свидетельствует о движении в направлении примитивизации промышленного производства в Украине и угрозе перманентной потери производственного потенциала, восстановление которого будет стоить стране значительно больше, чем расходы, которые могли бы это предотвратить», – подчеркнул Данилишин.

Еще одним блокирующим развитие фактором стала задолженность по выплате зарплаты. Как отмечает Госстат, по состоянию на 1 ноября 2020 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3791,7 млн грн, или 106,5% по сравнению с 1 октября.

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября 2020-го составила 2525,9 млн грн (108,9% по сравнению с 1 октября 2020 года).

В разрезе регионов задолженность увеличилась по сравнению с октябрем т. г. в Луганской (+ 59,5%), Волынской (+ 32%), Львовской (+ 26,6%), Ивано-Франковской (+ 24,3%), Хмельницкой (+ 15,9%) областях.

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Источник: МинФин