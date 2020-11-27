Goldman Sachs использует дроны для заключения сделок на миллиарды долларов

Goldman Sachs, ведущий мировой консультант по слияниям, входит в число банков, использующих беспилотники, чтобы дать своим клиентам возможность взглянуть с высоты птичьего полета на компании, на которые они делают ставки. Об этом пишет cnbc.com.

Фото: cnbc.com

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Влияние пандемии

По словам Стефана Фельдгойза, соруководителя компании, после того, как сovid-19 сделал проведение личных встреч участников торгов небезопасным, беспилотные летательные аппараты коммерческого назначения стали использоваться для проведения виртуальных туров в различных точках – от морских портов и железных дорог до химических заводов, складов и крупных торговых точек.

«Мы продаем предприятия по всему миру, используя дроны для виртуального посещения и осмотра объектов. Это дает покупателям необходимую уверенность, потому что, когда вы покупаете бизнес, вы хотите увидеть, потрогать и почувствовать то, что вы покупаете», — сказал Фельдгойз в телефонном интервью.

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Это яркий пример того, как пандемия вынудила измениться даже наиболее консервативные организации, такие как банки с Уолл-стрит. Инвестиционный банкинг традиционно полагался на группы молодых сотрудников в своем штате, использующих Excel или PowerPoint для сопровождения сделок высокопоставленных банкиров. И самым ценным активом таких банкиров является круг их полезных знакомств, наработанных во время совместных обедов и общественных мероприятий, с корпоративными должностными лицами и членами советов директоров.

По словам Фельдгойза, из нескольких сотен транзакций, по которым Goldman Sachs консультировал во время пандемии, более 95% были выполнены без личного общения.

Но коронавирус положил конец личным встречам и частым поездкам. Теперь сделки почти полностью закрываются на экранах с использованием инструментов телеконференций, включая Zoom, BlueJeans, Cisco Webex и Microsoft Teams.

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Источник: МинФин