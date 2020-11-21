Доллар подешевел: курьезы валютного рынка или о вреде жадности

Торги в пятницу проходили достаточно сумбурно. Но в конце дня, после очередного взлета котировок в середине сессии — курс даже просел несколько ниже утренних стартовых значений. В итоге за день доллар подешевел до 28,31/28,325 гривен, а евро — до 33,6011/33,6189 гривен.

Фото: gazeta.ru

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НБУ в ход торгов не вмешивался, предпочитая давать возможность участникам рынка самим находить компромиссный курс. После начала сессии и активной скупки валюты отдельными игроками — к середине дня курс достиг своих пиковых значений 28,37/28,385 гривен за доллар, а затем на постепенно затихающем рынке — просел до 28,31/28,325 гривен к концу торгов.

В последние три часа сессии уже чувствовалось, что все кто хотел — уже купили, а у самых «жадных» продавцов еще оставались небольшие запасы валюты, которую им надо было продать. Они были вынуждены снизить свои запросы и уже довольствоваться тем уровнем котировок, который им давали немногочисленные покупатели и спекулянты. На языке дилеров подобная ситуация называется «передержали валюту и упустили рынок».

Ход торгов:

С самого начала сессии спрос превышал предложение и доллар с утренних 28,345/28,36 гривен к 11:00 вырос до 28,355/28,37 гривен, а к 12:00 — до 28,37/28,385.

Но повышенный спрос начал постепенно выдыхаться и к обеду доллар уже находился в пределах 28,365/28,38 гривен, а после него плавно опустился до 28,325/28,34 к 15 часам и до 28,31/28,325 гривен к концу дня.

Главные события 20 ноября на межбанке:

1. Доллар подешевел с 28,345/28,36 до 28,31/28,325 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3543 гривен, а официальный на 23 ноября установлен на отметке 28,3553 гривны за доллар.

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Источник: МинФин