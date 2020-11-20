Прибыль госбанков в 3-м квартале составляет 24,5 миллиарда. Это на 19% меньше чем в прошлом году

По итогам третьего квартала 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 24,5 млрд грн, что на 19% (5,8 млрд грн) меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: golos.ua

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Показатели квартала

Отмечается, что Приватбанк получил прибыль 21,3 млрд грн (56,6% прибыли всей банковской системы), а Укрэксимбанк — убыток 2,2 млрд грн.

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По сравнению с началом текущего года объемы кредитов и задолженности клиентов сократились на 1,2% (2,7 млрд грн). При этом в 3-м квартале снижение спроса на кредиты замедлилось и сокращение составило 0,6%, или 1,2 млрд грн.

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Зато наблюдался рост объема средств клиентов. По сравнению с началом текущего года их объем вырос на 15,3% (93,1 млрд грн), в том числе средства юридических лиц выросли на 15,2% (на 38,1 млрд грн), средства физических лиц — на 15,4%, или на 52,2 млрд грн.

Прирост вкладов состоялся преимущественно за счет роста объема средств по требованию.

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Источник: МинФин