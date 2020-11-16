Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный Ощадбанк в очередной раз существенно снижает ставки по основным кредитным программам для клиентов МСБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как снизится ставка

В зависимости от срока кредитной операции и финансового состояния заемщика снижение достигает 2%.

До конца текущего года бизнес-клиенты Ощадбанка имеют возможность пополнить оборотный капитал, приобрести транспорт или оборудования за счет кредитных средств со ставкой от 12,25% годовых в гривне.

Какие программы кредитования предлагает банк

Ощадбанк также входит в Топ-3 главных инвесторов среди банков по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». В этом году предприниматели уже получили около 800 доступных кредитов почти 1,1 млрд грн.

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Кроме программы «Доступные кредиты 5-7-9%” Ощадбанк реализует партнерские программы с поставщиками импортных и отечественных транспортных средств и техники по сниженным ставкам кредитования.

Часть кредитной нагрузки берет на себя партнер, в рамках некоторых программ ставка составляет 0,1% годовых.

В Ощаде действуют:

совместная с ЕИФ и ЕИБ программа «гарантийный механизм», что делает доступным кредитование клиентов, которые не имеют достаточного залога на всю сумму кредита. По условиям программы достаточно предоставить обеспечение на 30% кредита, остальные 70% гарантирует ЕИБ;

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программа по НУФ, что позволяет снизить ставку кредитования на 1% годовых;

программа социального предпринимательства с фондом WNISEF, которая предусматривает финансирование по ставке от 5% до 10% годовых.

Источник: МинФин