Украина заняла 42-е место в индексе конкурентоспособности талантов — рейтинг

Украина в рейтинге IMD World Talent Ranking 2020 (индекс конкурентоспособности талантов) заняла 42-е место из 63-х, пишет IMD World Competitiveness Center.

Фото: aif.ru

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Сейчас Украина находится между Чили (41-е место) и Таиландом (43-е место). Кстати, в прошлом году Украина занимала 44-ю позицию.

Кто лидирует в рейтинге

Неизменным лидером четвертый год подряд признана Швейцария, которая стала лучшим местом в мире для привлечения и обучения квалифицированных специалистов.

Составители IMD World Talent Ranking 2020 отметили в Швейцарии высококачественную систему образования и способность привлекать иностранных специалистов с высоким уровнем жизни и стабильными зарплатами.

За ней в рейтинге IMD World Talent Ranking 2020 идут Дания, Люксембург, Исландия и Швеция. В первую десятку также вошли Австрия, Норвегия, Канада, Сингапур и Нидерланды.

«Дания достигла хороших результатов, сделав упор на равные возможности для всего общества, а Люксембург ускорил рост за счет устойчивых инвестиций», – отмечается в рейтинге.

США заняли 15-е место после Германии (11-е), Австралии (13-е) и Гонконге (14-е). При этом они опередили Ирландию (18-е место), Тайвань (20-е) и Великобританию (23-е).

В последнюю десятку рейтинга вошли Россия, Болгария, Мексика, Румыния, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Словакия, а Индия и Монголия заняли последние места.

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О рейтинге

Как отмечает CNBC, цель ежегодного рейтинга IMD, который проводится уже седьмой год – дать представление о кадровых резервах ведущих экономик, и как результат – представление об их глобальной конкурентоспособности. При этом составители используют правдивые данные и исследования рынков.

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Экономика оценивается по трем ключевым критериям: «Инвестиции и развитие» (то, как страна поощряет местные таланты), «Привлекательность» (насколько эффективно экономика удерживает внутренние таланты и привлекает международные) и «Готовность» (качество имеющихся навыков и компетенций).

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Источник: МинФин