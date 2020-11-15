Финансы

Украина заняла 42-е место в индексе конкурентоспособности талантов — рейтинг

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения

Украина в рейтинге IMD World Talent Ranking 2020 (индекс конкурентоспособности талантов) заняла 42-е место из 63-х, пишет IMD World Competitiveness Center.

Фото: aif.ru

1

Сейчас Украина находится между Чили (41-е место) и Таиландом (43-е место). Кстати, в прошлом году Украина занимала 44-ю позицию.

Кто лидирует в рейтинге

Неизменным лидером четвертый год подряд признана Швейцария, которая стала лучшим местом в мире для привлечения и обучения квалифицированных специалистов.

Составители IMD World Talent Ranking 2020 отметили в Швейцарии высококачественную систему образования и способность привлекать иностранных специалистов с высоким уровнем жизни и стабильными зарплатами.

За ней в рейтинге IMD World Talent Ranking 2020 идут Дания, Люксембург, Исландия и Швеция. В первую десятку также вошли Австрия, Норвегия, Канада, Сингапур и Нидерланды.

«Дания достигла хороших результатов, сделав упор на равные возможности для всего общества, а Люксембург ускорил рост за счет устойчивых инвестиций», – отмечается в рейтинге.

США заняли 15-е место после Германии (11-е), Австралии (13-е) и Гонконге (14-е). При этом они опередили Ирландию (18-е место), Тайвань (20-е) и Великобританию (23-е).

В последнюю десятку рейтинга вошли Россия, Болгария, Мексика, Румыния, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Словакия, а Индия и Монголия заняли последние места.

Читайте также: Лучшие города для жизни в 2020 году, по версии Resonance Consultancy (рейтинг)

О рейтинге

Как отмечает CNBC, цель ежегодного рейтинга IMD, который проводится уже седьмой год – дать представление о кадровых резервах ведущих экономик, и как результат – представление об их глобальной конкурентоспособности. При этом составители используют правдивые данные и исследования рынков.

Читайте также: Среди инновационных стран Украина на 45-м месте – рейтинг

Экономика оценивается по трем ключевым критериям: «Инвестиции и развитие» (то, как страна поощряет местные таланты), «Привлекательность» (насколько эффективно экономика удерживает внутренние таланты и привлекает международные) и «Готовность» (качество имеющихся навыков и компетенций).

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы по велотреку

1 час ago
Photo of В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

В Китае обнаружили COVID-19 на импортном мясе

2 часа ago
Photo of Украинские школьники возвращаются за парты

Украинские школьники возвращаются за парты

3 часа ago
Photo of 16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег

16 ноября в Украине ожидаются дожди, местами пройдет снег

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button