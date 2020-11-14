Закрытие межбанка: доллар и евро потеряли 4 копейки

К закрытию межбанка доллар потерял в покупке 3 копейки, а в продаже 4 копейки. Евро так же подешевел на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

Фото: tvoemisto.tv

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Валюта Открытие 13 ноября Закрытие 13 ноября Изменения доллар 28,14/28,16 28,11/28,12 3/4 евро 33,25/33,27 33,22/33,23 3/4 рубль 0,3641/0,3647 0,3619/0,3624 0,0022/0,0023

Открылись торги по доллару в диапазоне 28,1450-28,1650 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,2533-33,2769 грн/евро, торги по рублю – 0,3641-0,3647 грн/рубль.

Источник: МинФин