Финансы
Закрытие межбанка: доллар и евро потеряли 4 копейки
К закрытию межбанка доллар потерял в покупке 3 копейки, а в продаже 4 копейки. Евро так же подешевел на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Фото: tvoemisto.tv
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Валюта
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Открытие 13 ноября
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Закрытие 13 ноября
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Изменения
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доллар
|28,14/28,16
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28,11/28,12
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3/4
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евро
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33,25/33,27
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33,22/33,23
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3/4
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рубль
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0,3641/0,3647
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0,3619/0,3624
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0,0022/0,0023
Открылись торги по доллару в диапазоне 28,1450-28,1650 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,2533-33,2769 грн/евро, торги по рублю – 0,3641-0,3647 грн/рубль.
Источник: МинФин