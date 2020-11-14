Финансы

Закрытие межбанка: доллар и евро потеряли 4 копейки

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К закрытию межбанка доллар потерял в покупке 3 копейки, а в продаже 4 копейки. Евро так же подешевел на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

Фото: tvoemisto.tv

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Валюта

Открытие 13 ноября

Закрытие 13 ноября

Изменения

доллар

 28,14/28,16

28,11/28,12

3/4

евро

33,25/33,27

33,22/33,23

3/4

рубль

0,3641/0,3647

0,3619/0,3624

0,0022/0,0023

Открылись торги по доллару в диапазоне 28,1450-28,1650 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,2533-33,2769 грн/евро, торги по рублю – 0,3641-0,3647 грн/рубль.

Источник: МинФин

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