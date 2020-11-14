Walt Disney стала убыточной по итогам года впервые за свою историю

Одна из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney получила чистый убыток за год в размере $2,8 млрд против чистой прибыли $10,4 млрд в 2019 году. Об этом пишет MarketWatch, передает Liga.net.

Фото: skift.com

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Сумма убытков

Компания опубликовала отчетность за 4-й квартал и финансовый год, который закончился в США 3 октября.

Отмечается, что убытки за квартал составили $710 млн против прибыли $777 млн годом ранее, а выручка компании за год снизилась на 6%, до $65,4 млрд.

В четвертом квартале 2020 финансового года выручка Disney упала на 23% и составила $14,7 млрд.

Интересно, что Disney не получала квартальных убытков с 2001 года. А годовой убыток компания не фиксировала за все время ведения расчетов с 1980 года.

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На результаты квартала и финансового года отрицательно повлиял коронавирус, говорится в отчёте компании. Самое существенное влияние заметно в категориях «Парки», «Развлечения» и «Продукты».

Однако, несмотря на результаты отчётности, акции Disney стали расти после её публикации. Это связано с тем, что компания превзошла ожидания аналитиков, которые ожидали от нее худших результатов.

Ранее сообщалось

В сентябре 2020 года Disney сообщила о планах уволить 28 000 сотрудников из-за коронакризиса.

В феврале 2020 года глава Disney покинул свой пост после 15 лет работы.

Источник: МинФин