Як правильно садити кукурудзу в умовах України: поради аграріїв

Кукурудза вже багато років поспіль залишається однією з ключових експортних та продовольчих культур України, що обумовлено її високою адаптивністю до кліматичних умов та стабільною рентабельністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

В умовах кліматичних коливань останніх років аграрії дедалі частіше звертають увагу на деталі — не лише вибір гібриду, але й точну глибину посіву, структуру ґрунту, строки сівби та схему добрив. Це особливо актуально у 2025 році, коли спостерігається рання весняна нестабільність і зміщення агротехнічного вікна.

Фахівці Інституту рослинництва імені Юр’єва НАН України рекомендують розпочинати посів кукурудзи за стабільного прогріву ґрунту до температури не нижче +10 градусів на глибині до 7 сантиметрів. При цьому важливо враховувати вологоємність ґрунту: надмірне пересушення на старті може негативно вплинути на схожість і розвиток кореневої системи. Порушення агротехнічних норм, як свідчить польовий досвід 2023–2024 років, призводить до зменшення врожайності на 15–20%.

Провідні аграрії рекомендують у поточному сезоні робити ставку на гібриди з індексом FAO 230–290, які показують хорошу стабільність у Північному Лісостепу та Центральній Україні.

Успіх залежить також від правильної підготовки посівного матеріалу — обробка фунгіцидами та стимуляторами росту перед сівбою значно підвищує стійкість рослин до посухи та захворювань на ранніх етапах.

Олег Присяжнюк, агроном-консультант міжнародної компанії з виробництва насіння, наголошує, що кукурудза, попри свою витривалість, не прощає помилок на старті. Неправильна глибина закладення або неврахована щільність посіву можуть обернутися суттєвими втратами врожаю восени. В умовах скорочення доступу до добрив та зростання цін на пальне, українські фермери все більше орієнтуються на точні технології.

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