Бизнес

За яких умов авіакомпанія Ryanair готова знову літати в Крим

Авіакомпанія Ryanair готова першою відновити польоти до Криму після того, як острів буде деокуповано.

Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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Ryanair
За яких умов авіакомпанія Ryanair готова знову літати в Крим

Втім, для цього має бути забезпечена безпека авіасполучень. Водночас українська влада очікує, що до звільненого від Росії півострова зайдуть й інші великі міжнародні компанії.

Таку заяву на заході «Україна 2050. Діалоги про майбутнє» зробила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. Вона нагадала, що торік українською владою підписано з меморандум найбільшим європейським лоукостером про співпрацю щодо майбутнього Криму.

За словами Ташевої, гендиректори Ryanair запевнили, що після деокупації Криму вони готові першими зайти на півострів та відновити авіасполучення, коли для цього будуть усім безпечні умови.

«Це питання туристичного потенціалу, щоб це були не просто ліжкомісця в Криму, як ми це пам’ятаємо, а це питання того, щоб заходили великі мережеві структури», – заявила Ташева.

Зрештою, про інвестиції, які можуть надійти до півострова після деокупації, говорити все ж передчасно. Як зазначила Ташева, для цього в Криму потрібно розвивати інфраструктуру та відновити безпеку.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні активізувалось обговорення щодо відновлення авіасполучення. Міністерство розвитку громад і територій навіть презентувало дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Старший партнер компанії з управління ризиками Marsh McLennan Кріспін Еллісон вважає, що відновлення польотів цивільної авіації може відбутись вже до кінця січня 2025 року. Не виключено, що вони здійснюватимуться літаками 5 чи 6 авіакомпаній з аеропорту «Львів» або «Бориспіль». Водночас достеменно невідомо, коли можливо буде відновити пасажирські польоти в Україні.

Раніше ПЛ писала про те, що Макдоналдз в Україні впроваджує важливі зміни.

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Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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