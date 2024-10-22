В Україні можуть відкрити один аеропорт: коли і де саме

Остаточне рішення залежить від результатів консультацій та підтримки міжнародних партнерів.

Про це пише Первая Лента з посилланям на коментар мера міста Андрія Садового для ЗМІ. Однією з головних причин, чому Львів розглядається як потенційне місце для відновлення польотів, є географічне положення міста.

Львів розташований у відносно безпечній зоні, та на значній відстані від активних бойових дій, що робить його стратегічно важливим для обговорення можливого відкриття аеропорту. Проте, як підкреслює Андрій Садовий, питання безпеки громадян залишається найголовнішим.

Мер Львова переконаний, що в умовах війни хоча б одне, з багатьох, летовищ України має працювати. Він наголошує, що рішення щодо відновлення роботи аеропорту має бути ретельно проаналізовано в області безпекової ситуації, адже передусім важливо забезпечити життя і здоров’я людей.

Міжнародне авіасполучення відіграє важливу роль у підтримці бізнесу, туризму та інвестиційної привабливості регіону. В умовах, коли значна частина українських підприємств вимушено евакуювалась до західної України, наявність авіасполучення значно спростила б логістичні та комунікаційні виклики.

Однак питання безпеки не обмежується тільки забезпеченням охорони периметру аеропорту. Для відкриття аеропорту необхідна повноцінна система протиповітряної оборони, яка здатна захистити літаки та пасажирів від можливої загрози. Саме це питання обговорюється на найвищому рівні з партнерами України, які можуть допомогти з додатковими системами ППО.

Обговорення відкриття Львівського аеропорту не є першим випадком подібних ініціатив. У 2024 році в Україні вже розглядалася можливість відновлення роботи аеропорту в Ужгороді, проте це питання тоді поставили на «паузу». Причиною цього стали як безпекові аспекти, так і відсутність достатньої інфраструктури й логістичні виклики. Ужгородський аеропорт, хоча і знаходиться під контролем Міністерства внутрішніх справ, не здійснює регулярні рейси, оскільки для цього потрібне комплексне вирішення питань інфраструктури та логістики.

Як зазначив заступник голови Офісу президента Віктор Микита, Ужгородський аеропорт розглядається більше як потенційний хаб для цивільної авіації, ніж як аеропорт для регулярних комерційних рейсів. Подібні виклики можуть виникнути і в контексті Львова, проте його значніші масштаби та важливість для економіки заходу України роблять це питання більш перспективним.

Раніше ПЛ писала про те, які підприємства можуть забронювати своїх працівників і як це зробити.