Закриття ФОП в Україні: як зробити це у ЦНАП і «Дії»

Закрити ФОП можна кількома способами – у ЦНАП або на порталі «Дія».

Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Як закрити ФОП у ЦНАП

Українцям, який бажають закрити ФОП, потрібно подати заяву встановленого зразка щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця (форма 1).

Зазначається, що ФОП офіційно припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про закриття до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Заяву на отримання такої послуги можна подати у ЦНАП:

особисто;

через представника;

або надіслати документи поштою (рекомендованим листом).

Варто зауважити, що у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

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Як закрити ФОП на порталі «Дія»

Варто зазначити, що припинення ФОП відбувається без участі людини, а дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків. Для цього необхідно:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;

натиснути «Подати заяву»;

перевірити чи всі дані правильні — необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР;

підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи.

Після цього дані про припинення діяльності ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги».

Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».