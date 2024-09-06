Закриття ФОП в Україні: як зробити це у ЦНАП і «Дії»
У 2024 році спостерігається зростання кількості закритих бізнесі в Україні.
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Закрити ФОП можна кількома способами – у ЦНАП або на порталі «Дія».
Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.
Як закрити ФОП у ЦНАП
Українцям, який бажають закрити ФОП, потрібно подати заяву встановленого зразка щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця (форма 1).
Зазначається, що ФОП офіційно припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про закриття до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Заяву на отримання такої послуги можна подати у ЦНАП:
- особисто;
- через представника;
- або надіслати документи поштою (рекомендованим листом).
Варто зауважити, що у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
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Як закрити ФОП на порталі «Дія»
Варто зазначити, що припинення ФОП відбувається без участі людини, а дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР).
Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків. Для цього необхідно:
- авторизуватись на порталі Дія;
- обрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;
- натиснути «Подати заяву»;
- перевірити чи всі дані правильні — необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР;
- підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи.
Після цього дані про припинення діяльності ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги».
Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».