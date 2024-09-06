Бизнес

Закриття ФОП в Україні: як зробити це у ЦНАП і «Дії»

У 2024 році спостерігається зростання кількості закритих бізнесі в Україні.

Арина Марченко Send an email 58 минут ago
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ЦНАП
Закриття ФОП в Україні: як зробити це у ЦНАП і «Діъ»

Закрити ФОП можна кількома способами – у ЦНАП або на порталі «Дія».

Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Як закрити ФОП у ЦНАП

Українцям, який бажають закрити ФОП, потрібно подати заяву встановленого зразка щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця (форма 1).

Зазначається, що ФОП офіційно припиняє свою діяльність з моменту внесення запису про закриття до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Заяву на отримання такої послуги можна подати у ЦНАП:

  • особисто;
  • через представника;
  • або надіслати документи поштою (рекомендованим листом).

Варто зауважити, що у разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Як закрити ФОП на порталі «Дія»

Варто зазначити, що припинення ФОП відбувається без участі людини, а дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків. Для цього необхідно:

  • авторизуватись на порталі Дія;
  • обрати послугу «Автоматичне закриття ФОП»;
  • натиснути «Подати заяву»;
  • перевірити чи всі дані правильні — необхідна інформація підтягнеться у заяву з ЄДР;
  • підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕП фізичної особи.

Після цього дані про припинення діяльності ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги».

Раніше ПЛ писала про те, як зареєструвати ФОП через «Дію».

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Арина Марченко Send an email 58 минут ago
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