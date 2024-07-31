Бизнес

В Україні можуть запровадити нову класифікацію бізнесу: що пропонують змінити

Комітет Верховної Ради України з економічного розвитку анонсував зміну у класифікації підприємництва в Україні.

Арина Марченко Send an email 4 часа ago
0 0

Замість поточного секторального підходу пропонується запровадити сегментний підхід, що передбачає поділ бізнесу на п’ять основних категорій із подальшим розподілом на підкатегорії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на agronews.ua.

Пропоновані категорії економічних бізнес-суб’єктів включають:

  • Самозайняті (індивідуальна трудова діяльність та незалежна професійна діяльність)
  • Платформнозайняті (взаємодіють із цифровими платформами)
  • Сімейне підприємництво
  • Мікропідприємництво (мікробізнес)
  • Мале підприємництво (малий бізнес)

Всі ці категорії відносяться до сектору мікро, малого та середнього бізнесу (МСБ).

Для чого потрібна нова класифікація

Головною метою запропонованих змін є надання додаткових преференцій певним категоріям підприємців, зокрема, самозайнятим, платформозайманим особам та сімейним бізнесам. Це сприятиме створенню потрібних умов для реалізації економічного та підприємницького потенціалу активних громадян, які готові брати на себе підприємницькі ризики.

За думкою ініціаторів змін, нова система класифікації допоможе боротись з тіньовою економікою та забезпечить умови для поступового розвитку підприємців – від базових форм економічної організації до середнього та великого бізнесу.

Раніше ПЛ писала про те, що Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу».

теги
Арина Марченко Send an email 4 часа ago
0 0

Материалы по теме

Підприємці чотирьох українських областей можуть отримати грант: який розмір допомоги та на що можна використати кошти

6 июня, 2024

Як правильно закрити ФОП, щоб не мати проблем у майбутньому

3 июня, 2024

Росіяни розповсюджують фейк щодо монополізації похоронного бізнесу в Україні: що потрібно знати

28 мая, 2024

Які категорії ФОПів можуть не сплачувати ЄСВ у 2024 році

23 мая, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button