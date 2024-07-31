В Україні можуть запровадити нову класифікацію бізнесу: що пропонують змінити

Замість поточного секторального підходу пропонується запровадити сегментний підхід, що передбачає поділ бізнесу на п’ять основних категорій із подальшим розподілом на підкатегорії.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на agronews.ua.

Пропоновані категорії економічних бізнес-суб’єктів включають:

Самозайняті (індивідуальна трудова діяльність та незалежна професійна діяльність)

Платформнозайняті (взаємодіють із цифровими платформами)

Сімейне підприємництво

Мікропідприємництво (мікробізнес)

Мале підприємництво (малий бізнес)

Всі ці категорії відносяться до сектору мікро, малого та середнього бізнесу (МСБ).

Для чого потрібна нова класифікація

Головною метою запропонованих змін є надання додаткових преференцій певним категоріям підприємців, зокрема, самозайнятим, платформозайманим особам та сімейним бізнесам. Це сприятиме створенню потрібних умов для реалізації економічного та підприємницького потенціалу активних громадян, які готові брати на себе підприємницькі ризики.

За думкою ініціаторів змін, нова система класифікації допоможе боротись з тіньовою економікою та забезпечить умови для поступового розвитку підприємців – від базових форм економічної організації до середнього та великого бізнесу.

Раніше ПЛ писала про те, що Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу».