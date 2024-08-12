Як зареєструвати ФОП через «Дію»

Про це пише Первая Лента з посиланням на Telegram-канал уряду.

Як зареєструвати ФОП через «Дію»

Для того, щоб громадянину зареєструвати ФОП, потрібно виконати наступні кроки:

зареєструватися чи авторизуватися (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на порталі «Дія»;

заповнити онлайн-форму на отримання послуги та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом фізичної особи;

заяву буде надіслано до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації ФОП онлайн без участі реєстратора.

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Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі «Послуги — Замовлені послуги».

Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина на порталі «Дія».

Варто зазначити, що в Україні спрощену систему оподаткування використовує близько 1,7 мільйона платників податків, які генерують відносно стабільні податкові надходження — близько 0,9% ВВП у період 2020-2022 років.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні можуть запровадити нову класифікацію бізнесу.