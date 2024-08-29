Бизнес
Українські виробники можуть стати учасником програми «Національний кешбек»: як це зробити
З 2 вересня українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва.
За попередньою інформацією, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.
Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Новини N.
Кешбек можна буде отримати за будь-які вітчизняні товари. Єдиним виключенням стануть підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).
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Як українські виробники можуть взятии участь у програмі
Подати заявку на реєстрацію можна з 24 серпня. Зробити це можна через портал Дія в кілька кроків:
- Увійти на портал diia.gov.ua.
- Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження».
- Авторизуватися електронним підписом.
- Ознайомитися з умовами програми.
- Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:
- повна назва;
- коротка назва;
- EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;
- брендова назва.
- Підписати заяву електронним підписом.
Для торгових мереж реєстрація у програмі розпочалася з середи, 28 серпня.
Вже відомо, що великі українські мережі — АТБ-маркет, Сільпо, Novus, Varus та Auchan Україна — долучаться до програми.
Раніше ПЛ писала про те, що «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків через сайт.