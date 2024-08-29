Бизнес

Українські виробники можуть стати учасником програми «Національний кешбек»: як це зробити

З 2 вересня українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю товарів локального виробництва.

Арина Марченко Send an email 1 день ago
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Національний кешбек
Як українські виробинки можуть стати учасником програми «Національний кешбек»

За попередньою інформацією, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Новини N.

Кешбек можна буде отримати за будь-які вітчизняні товари. Єдиним виключенням стануть підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).

Як українські виробники можуть взятии участь у програмі

Подати заявку на реєстрацію можна з 24 серпня. Зробити це можна через портал Дія в кілька кроків:

  1. Увійти на портал diia.gov.ua.
  2. Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження».
  3. Авторизуватися електронним підписом.
  4. Ознайомитися з умовами програми.
  5. Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:
    • повна назва;
    • коротка назва;
    • EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;
    • брендова назва.
  6. Підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація у програмі розпочалася з середи, 28 серпня.

Вже відомо, що великі українські мережі — АТБ-маркет, Сільпо, Novus, Varus та Auchan Україна — долучаться до програми.

Раніше ПЛ писала про те, що «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків через сайт.

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Арина Марченко Send an email 1 день ago
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