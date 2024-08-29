Українські виробники можуть стати учасником програми «Національний кешбек»: як це зробити

За попередньою інформацією, програма діятиме з вересня по грудень 2024 року.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Новини N.

Кешбек можна буде отримати за будь-які вітчизняні товари. Єдиним виключенням стануть підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).

Як українські виробники можуть взятии участь у програмі

Подати заявку на реєстрацію можна з 24 серпня. Зробити це можна через портал Дія в кілька кроків:

Увійти на портал diia.gov.ua. Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження». Авторизуватися електронним підписом. Ознайомитися з умовами програми. Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію: повна назва;

коротка назва;

EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;

брендова назва. Підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація у програмі розпочалася з середи, 28 серпня.

Вже відомо, що великі українські мережі — АТБ-маркет, Сільпо, Novus, Varus та Auchan Україна — долучаться до програми.

Раніше ПЛ писала про те, що «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків через сайт.