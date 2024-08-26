«Укрзалізниця» припиняє продаж квитків через сайт: де можна придбати

Таку інформацію оприлюднив керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський в інтервʼю Forbes Ukraine. Про це пише Первая Лента з посиланням на ain.ua.

З вересня квитки натомість можна буде придбати на новому сайті або мобільному додатку УЗ. Варто зазначити, що 85% квитків компанія вже продає онлайн.

Що відомо про новий сайт

Як відомо, сайт booking.uz.gov.ua був розроблений ще у 2017 році компанією UNIT. Після виграного тендеру робота відбувалася у девʼять етапів.

Компанія успішно здала чотири етапи, однак після цього, як розповідав розробник, УЗ переносила здачу решти етапів.

UNIT подала позов з вимогою до УЗ підписати акти виконаних робіт і виплатити заборгованість у розмірі 625 тис. грн.

«Укрзалізниця» провела закриті торги та уклала договір з компанією «Вітес».

Пізніше суд визнав недійсним рішення про визнання компанії переможцем тендера на технічну підтримку.

Вже у травні 2024 року компанія запустила новий сайт для продажу квитків за адресою booking-new.uz.gov.ua.

Також варто нагадати, що з серпня 2022 року функціонує мобільний застосунок, який «Укрзалізниця» запустила разом із Mastercard.

Раніше ПЛ писала про те, що Укроборонпром піднявся у рейтингу світових оборонних компаній.